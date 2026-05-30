Hizbullah: İsrail’in saldırıları ABD izni ve Beyrut’un “şüpheli göz yumması”yla işliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah’ın üst düzey yetkililerinden ve Lübnan Parlamentosu’ndaki Vefa Direniş Bloku temsilcisi Hasan Fadlallah’ın yaptığı açıklamada, İran’ın Lübnan’a yönelik saldırıların durdurulması konusunda ısrarcı olduğu ve Lübnan’ı kapsamayan herhangi bir anlaşmayı kabul etmediği belirtiliyor. Fadlallah’ın, işgalcinin bu ısrar karşısında saldırılarını artırarak önleyici hareket etmeye çalıştığı ve Beyrut’taki yetkililerin doğrudan müzakerelerde ısrar etmesi ile bu müzakereleri kanlı katliamların ortasında askıya almayı reddetmesinden faydalandığı ifade ediliyor.

Fadlallah’ın, Lübnanlı yetkililerin sadece görevlerini ihmal etmekle kalmadığı, aynı zamanda düşmana saldırılarını meşrulaştırması için siyasi bir zemin sunduğu yönündeki değerlendirmeleri aktarılıyor. Hizbullahlı yetkilinin, daha önce savaşı engellemek için çaba gösterdikleri ve ülke yetkilileriyle Litani’nin güneyinde tam kontrollerini genişletmeleri için işbirliği yaptıkları, ancak yetkililerin saldırıları durduramadığı ve sorumluluklarından kaçtığı hatırlatılıyor.

Fadlallah’ın ayrıca, “Kimse bizi fitne ve iç savaşla korkutmasın” diyerek ülkenin birliğinin korunmasının önemini vurguladığı bildiriliyor. Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyindeki şehir ve köylere yönelik işlediği cinayetler konusunda uyarılarda bulunan Fadlallah’ın, bu eylemlerin ABD’nin izni ve Beyrut’taki yetkililerin “şüpheli göz yumması” ile gerçekleştirildiğini öne sürdüğü kaydediliyor.

Bu cinayetlerin hedeflerine ilişkin Fadlallah’ın değerlendirmeleri şu şekilde sıralanıyor: Maksimum hasar vermek ve halkın direniş maliyetini artırmak, işgal ve zorla yerinden etme yoluyla siyonistlerin gelecekte toprak ilhakını güçlendirmek ve direniş çevresi üzerindeki Amerikan mali ve ekonomik baskılarına karşı koymak.

Fadlallah, direnişin varlığının ve halkın sebatının düşmanı tarihsel hırslarına ulaşmaktan alıkoyduğunu ve İsrail’in kanlı saldırıları karşısında direniş ve sebat etmekten başka seçenek bulunmadığını vurguluyor. Hizbullahlı yetkiliye göre direnişin görevi, işgalcilerin Lübnan’a yerleşmesini engellemek ve onları yıpratmaktır; Lübnan topraklarına girseler dahi direniş, yerleşmelerini engellemek için operasyonlarına devam edecektir.

Fadlallah’ın, direniş cephesinin birlik ve beraberliğinin, özellikle Hizbullah ile Emel Hareketi arasındaki uyumun güç unsurlarından biri olduğunu belirttiği aktarılıyor.

Bu bağlamda, Vefa Direniş Bloku’nun dün yaptığı açıklamada, Lübnanlı yetkililerin İran’ın Lübnan’ı ateşkese dâhil etme çabasından faydalanmak yerine engel çıkarmaya yöneldiği iddia edildi. Blok, yetkilileri düşmanla doğrudan müzakere bahanesiyle düşüş rotasında ısrar etmekle ve egemenlik ile hakları kaybetmekle suçlayarak, Lübnanlı yetkililerin düşmanın güvenlik koordinasyonunu Lübnan’a yönelik saldırıları lehine dayatmaya çalıştığı askeri müzakerelere dahil edildiğini öne sürdü.

Hatırlatıldığına göre, bugün Lübnan hükümeti ile Siyonist rejimin askeri heyetleri arasında ABD Savunma Bakanlığı’nın Washington’daki merkezinde bir toplantı yapılması bekleniyor. Gözlemciler, Hizbullah’tan gelen bu sert açıklamaların, Lübnan’daki siyasi bölünmeleri derinleştirebileceği ve ateşkes müzakerelerinin seyrini etkileyebileceği şeklinde yorumluyor.