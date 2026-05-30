Ateşkesin gölgesinde 95 milyar dolarlık fatura: İran savaşı ABD’nin ekonomisini nasıl zorluyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Savaş Maliyeti Takip Platformu (Iran War Cost Tracker) tarafından yayımlanan rapora göre, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının maliyetinin 95,2 milyar doları aştığı kaydediliyor. Platformun gerçek zamanlı hesaplamalarının, Pentagon’un 10 Mart’ta ABD Kongresi’ne sunduğu ve kamuoyuyla paylaşılan bir rapora dayandırıldığı ifade ediliyor. Söz konusu raporda, Washington’ın çatışmanın ilk altı gününde 11,3 milyar dolar harcadığı ve sonraki her gün için ek 1 milyar dolar bütçe ayrılmasının planlandığı belirtiliyor.

Raporda, maliyet hesaplamalarının personel ikmali, bölgesel deniz kuvvetleri konuşlandırılması ve diğer ilgili kalemleri kapsadığı aktarılıyor. Mevcut verilerin Orta Doğu’daki çatışmanın 89’uncu günü itibarıyla derlendiği, savaşın ise 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak askeri harekatıyla başladığı hatırlatılıyor. Washington ve Tahran yönetimleri arasında 8 Nisan’da ateşkes ilan edildiği, ancak bu ilana rağmen maliyetin 95 milyar dolar sınırını aştığı kaydediliyor.

Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) resmi açıklamaları ile bağımsız takip platformlarının verileri arasında belirgin farklılıklar bulunduğu gözlemleniyor. Pentagon’un aktardığına göre, savaşın maliyetinin şu ana kadar yaklaşık 29 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Ancak bu rakamın büyük altyapı yenileme maliyetlerini ve diğer uzun vadeli giderleri kapsamadığı belirtiliyor. İran Savaş Maliyeti Takip Platformu’nun ise mühimmat tüketimi, konuşlandırma ve operasyonel maliyetleri daha geniş bir perspektifle ele aldığı ifade ediliyor.

Harvard Üniversitesi kamu maliyesi uzmanı Prof. Linda Bilmes’in değerlendirmelerine atıfla, savaşın ABD’ye nihai maliyetinin faiz ödemeleri ve gazilerle ilgili uzun vadeli giderler eklendiğinde 1 trilyon doları bulabileceği tahmin ediliyor. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) verilerine göre ise ilk on iki günde harcanan tutarın yaklaşık 16,5 milyar dolar olduğu, ateşkes döneminde günlük harcama oranının ise 1 milyar dolar civarında seyrettiği belirtiliyor.

Ekonomik yansımalar ve iç siyasi tartışmalar

Savaşın doğrudan askeri maliyetlerinin yanı sıra ABD ekonomisi üzerindeki dolaylı etkilerinin de giderek daha fazla sorgulandığı görülüyor. Brown Üniversitesi’nin bir araştırmasına atıfla, savaşın başlamasından bu yana Amerikalı tüketicilerin benzin ve motorin maliyetlerinde ek olarak yaklaşık 35 milyar dolar ödeme yaptığı hesaplanıyor. Bu rakamın, ortalama bir Amerikan hanesi için yaklaşık bir haftalık ek gıda harcamasına eşdeğer olduğu ifade ediliyor.

Senatör Chris Murphy’nin yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle Amerikan ailelerinin benzin, giyim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlar için binlerce dolar daha fazla ödemek zorunda kaldığı belirtiliyor. Murphy’nin konuşmasında, çiftlik iflaslarının Trump’ın başkanlık döneminden bu yana neredeyse yüzde 50 oranında arttığı ve enflasyonun Federal Rezerv’in hedefinin oldukça üzerinde seyrettiği vurgulanıyor.

CNN/SSRS tarafından gerçekleştirilen bir ankete göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 77’sinin Trump’ın politikalarının yaşam maliyetini artırdığını düşündüğü, çoğunluğun ise İran’la savaşa girme kararını ve uygulanan tarifeleri bu artışın başlıca nedenleri olarak işaret ettiği aktarılıyor. Başkan Trump’ın ise konuya ilişkin olarak “Amerikalıların mali durumunu düşünmüyorum” şeklindeki açıklamasının kamuoyunda geniş yankı bulduğu ve eleştirilerin odağı haline geldiği kaydediliyor.

Gözlemciler, İran savaşının ABD için sadece bir askeri angajman olmadığını, aynı zamanda derinleşen bir ekonomik ve siyasi krize dönüştüğü şeklinde yorumluyor. Savaşın başlangıcından bu yana geçen sürede enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, tedarik zincirindeki aksamalar ve artan tüketici fiyatlarının, Beyaz Saray’ın “zafer” söylemini gölgelediği ifade ediliyor. Önümüzdeki dönemde Kongre’de yapılması beklenen bütçe görüşmelerinde savaşın mali boyutunun ana tartışma konularından biri olacağı değerlendiriliyor.