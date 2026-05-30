Yeni iddia: İran-ABD mutabakat metni revize edildi ancak henüz nihai hale gelmedi

30 Mayıs 2026 - 11:09
İran basını, Tahran ile Washington arasında hazırlanan olası mutabakat zaptı metninde son günlerde değişiklikler yapıldığını ve taslağın henüz nihai hale gelmediğini duyurdu.

İran basını, Tahran ile Washington arasında müzakere edilen olası mutabakat zaptı metninde son günlerde değişiklikler yapıldığını ve metnin henüz nihai hale gelmediğini bildirdi.

Tasnim Haber Ajansı'nın konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran ile ABD arasında görüşülen mutabakat metni üzerinde çalışmalar sürüyor. Haberde, taslağın son halinin henüz netleşmediği belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirterek Tahran yönetiminin “iyi niyetle” hareket ettiğine inandıklarını söylemişti.

Vance, tarafların henüz tüm şartlarda uzlaşmadığını ancak anlaşmaya yakın olduklarını ifade etmiş, sürece ilişkin “oldukça iyimser” olduğunu dile getirmişti.

