Tahran’dan Beyrut’a: Sahada ve diplomaside ortak hareket edeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bölgesel kaynakların aktardığına göre, İsrail rejiminin Lübnan’a yönelik saldırılarını artırarak Beyrut’un güney banliyösünde operasyon yapma tehdidinde bulunduğu son günlerde, Tahran yönetimi kapsamlı bir koordinasyon süreci başlattı. Bu hareketliliğin, İran’ın Lübnan’ı yalnızca o ülkenin iç meselesi olarak görmediğini, aksine bölgesel ortak güvenlik sisteminin bir parçası olarak değerlendirdiğini ortaya koyduğu belirtiliyor. Gözlemciler, İran’ın bu yaklaşımını şöyle özetliyor: Lübnan’ın güvenliği, bölgenin kolektif güvenliğinin bir bileşenidir ve bu ülkeye yönelik büyük çaplı bir saldırı, Lübnan sınırlarının ötesine uzanan sonuçlar doğurabilir.

Askeri Uyarı ve Diplomatik Trafik Aynı Anda

Dün gece geç saatlerde, İran’ın siyasi ve güvenlik aygıtlarında koordineli bir hareketliliğin şekillendiği kaydediliyor. Bir yandan askeri komutanların Beyrut ve banliyösüne yönelik olası geniş çaplı bir saldırının sonuçlarına ilişkin açık ifadeler kullandığı aktarılırken, diğer yandan diplomasi aygıtının yoğun bir bölgesel ve uluslararası temas trafiğini devreye soktuğu belirtiliyor.

Bu koordinasyonun en dikkat çekici unsuru olarak, Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Pilot Ali Abdullahi’nin uyarısı gösteriliyor. Abdullahi’nin, İsrail rejiminin Beyrut ve banliyösü sakinlerine yönelik tehditlerine atıfla, “Bu tehditlerin hayata geçirilmesi durumunda, işgal altındaki toprakların kuzey bölgelerinde yaşayanlar ile askeri yerleşimlerin, Tel Aviv’in eylemlerinin sonuçlarına karşı dikkatli olması gerektiğini” vurguladığı ifade ediliyor. Bu mesajın, çatışma kurallarında yapılacak herhangi bir değişikliğin karşılıksız kalmayacağını gösterdiği değerlendiriliyor.

Dışişleri’nin Aktif Diplomasisi

Aynı saatlerde İran Dışişleri Bakanlığı’nın da son günlerin en yoğun diplomatik günlerinden birini geçirdiği bildiriliyor. Bakan Abbas Erakçi’nin, Belçika, Fransa, Türkiye, Katar ve Pakistan’daki mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiği, bu temaslarda Lübnan’daki gelişmelerin farklı boyutları ve savaşın bölgeye yayılma riskinin ele alındığı aktarıldı.

Kaynaklar, bu temasların öneminin sadece sayısal yoğunluktan ibaret olmadığını, aynı zamanda bölgesel ve bölge dışı aktörlere net bir mesaj iletme amacı taşıdığını belirtiyor. Bu mesajın özünde, Lübnan’ın ateşkes ve bölgesel istikrar denkleminden ayrılamayacağı; bu ülkeye karşı maceracı herhangi bir adımın, krizi dizginlemeye yönelik mevcut diplomatik süreçlerin tamamını etkileyebileceği vurgulanıyor.

Meydan ve Diplomasinin Koordineli Stratejisi

Gözlemciler, dün geceki gelişmelerin toplamını değerlendirdiklerinde, Tahran yönetiminin iki güç bileşenini aynı anda devreye sokmaya çalıştığını ifade ediyor:

Sahada caydırıcılık gücü. Diplomasi alanında etki yaratma kapasitesi.

Bu stratejinin, son yıllarda bölgesel krizlerde defalarca kullanıldığı ve şimdi de Lübnan özelinde yeniden aktif hale getirildiği hatırlatılıyor.

Analistlere göre, bu süreçte en çok dikkat çeken unsur, İran İslam Cumhuriyeti’nin farklı kurumlarından (askeri komutanlar, diplomasi aygıtı, siyasi yetkililer ve hatta bölgesel aktörler) yayılan mesajın tek bir çerçevede birleşmesi. Bu ortak çerçevenin, savaşın yayılmasını engelleme ve herhangi bir yeni maceracılığın maliyetini artırma vurgusu üzerine inşa edildiği belirtiliyor.

Sonuç ve Öngörüler

Lübnan’daki gelişmelerin nihai sonucu hakkında kesin bir yargıya varmak için henüz erken olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte, mevcut göstergelerin İran’ın meydan ve diplomasi koordinasyonundan kaynaklanan mesajının karşı tarafın hesaplamalarında etkili olmaya başladığını gösterdiği aktarılıyor. Bu mesajın özü şöyle özetleniyor: Lübnan’da savaşı genişletmeye yönelik herhangi bir girişim, yalnızca direniş güçlerinin tepkisiyle karşılaşmakla kalmayacak, aynı zamanda siyasi ve güvenlik boyutları geniş bir bölgesel soruna dönüşecektir.

Bölge gözlemcileri, dün geceki en önemli kazanımın şu gerçeğin bir kez daha sergilenmesi olduğunu belirtiyor: Batı Asya’nın hassas denklemlerinde, meydan ve diplomasi aynı yönde hareket ettiğinde, caydırıcılık gücünün maksimum seviyeye ulaştığı değerlendiriliyor.