Trump'ın yeni iddiası: Haftaya anlaşma tamamlanabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, ABC News’e yaptığı açıklamada Tahran ile müzakerelerde “ufak bir aksaklık olduğunu ancak bu durumu hallettiklerini” iddia etti. Trump’ın, aksaklığın “İran’ın, İsrail’in Lübnan’a saldırılarından hoşnut olmamasından” kaynaklandığına dikkat çektiği belirtiliyor. Aynı görüşmede Trump, İsrail ve Hizbullah’ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini aktardı. Olası barış anlaşmasının “askeri zaferden daha iyi” olacağını vurgulayan Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptının “gelecek hafta içinde tamamlanacağına ve anlaşmaya varılacağına” işaret etti. Bununla birlikte Trump, bazı maddelerin dahil edilmesi için henüz İran ile anlaşmaya varılmadığının da altını çizdi.

Diplomatik kaynaklar, bu açıklamaların ardından ABD-İsrail ekseninde beklenmedik bir gerilim yaşandığını bildiriyor. Amerikan Axios haber platformunda iki ABD’li yetkiliye dayandırılan bir haberde, Trump’ın dün telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Netanyahu’ya sert çıktığı kaydedildi. Habere göre Trump, İran’la müzakere sürecini “baltaladığı” gerekçesiyle İsrail’in Lübnan’da son günlerde gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Trump’ın Netanyahu’ya “Sen delisin.” ifadesini kullandığı aktarıldı.

Aynı haberde, ABD Başkanı’nın Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturma süreçlerine de atıfta bulunduğu ifade edildi. Trump’ın, “Ben olmasaydım şu an hapiste olurdun.” değerlendirmesini yaptığına işaret edildi. Yetkililerden birinin aktardığına göre Trump, Netanyahu’ya “Seni ben kurtarıyorum. Şu an herkes senden nefret ediyor, herkes bundan dolayı İsrail’den nefret ediyor.” şeklinde ifadeler kullandı.

Gözlemciler, Trump’ın bu çıkışını Beyaz Saray’ın bölgede kendi inisiyatifini dayatma çabası olarak yorumluyor. Zira ABD Başkanı’nın Netanyahu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise tamamen farklı bir dil kullanıldığı görülüyor. Trump, burada Netanyahu ile “çok iyi” bir görüşme yaptıklarını kaydederek, İsrail’in Beyrut’a asker göndermeyeceğini ve yola çıkmış asker varsa geri çevrildiğini ifade etti. Trump’ın Hizbullah ile dolaylı şekilde görüştüğünü belirterek, “Onlar da tüm çatışmaların durdurulacağı konusunda mutabık kaldılar. İsrail onlara saldırmayacak, onlar da İsrail’e saldırmayacak.” dediği aktarıldı.

Eleştirmenler, Trump’ın bir yandan kapalı kapılar ardında Netanyahu’ya “deli” yakıştırması yaparken, öte yandan kamuoyuna “çok iyi” bir görüşme mesajı vermesini bir stratejik ikiyüzlülük örneği olarak değerlendiriyor. Ancak bu değerlendirme, doğrudan yazarın ağzından değil, “bölge uzmanlarının belirttiğine göre” kalıbıyla sunuluyor.