Sudani'den Irak Ordusu Gününde Silah Monopolü Vaadi: Direniş Zayıflatma Hamlesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bağdat'ta kutlamalarda konuşan Sudani, "Irak'ın egemenliği için tek ordu yeterlidir" dedi. ABD ve koalisyon desteğiyle reform vaadi, silahlı grupları hedef alıyor.

Direniş cephesi, bu açıklamayı "Haşdi Şabi gibi kahramanları dışlama girişimi" diye eleştirdi. İran müttefikleri, Bağdat'ın Washington'a teslimiyetini kınadı.

Ordunun yıl dönümü törenleri, yeni teçhizat gösterisiyle renklendi. Halk arasında "gerçek tehditler kim?" sorusu yankılanıyor.

Sudani'nin sözleri, Irak'ın iç gerilimini derinleştiriyor. Direniş, egemenlik mücadelesini sürdürecek.