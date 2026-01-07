  1. Ana Sayfa
Sudani'den Irak Ordusu Gününde Silah Monopolü Vaadi: Direniş Zayıflatma Hamlesi

7 Ocak 2026 - 18:41
News ID: 1770720
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ordu kuruluşunun 105. yıl dönümünde "silahları sadece resmi kurumların elinde tutma" sözü vererek, devletin gücünü pekiştireceğini açıkladı. Bu tutum, direniş gruplarında kuşku yarattı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bağdat'ta kutlamalarda konuşan Sudani, "Irak'ın egemenliği için tek ordu yeterlidir" dedi. ABD ve koalisyon desteğiyle reform vaadi, silahlı grupları hedef alıyor.

Direniş cephesi, bu açıklamayı "Haşdi Şabi gibi kahramanları dışlama girişimi" diye eleştirdi. İran müttefikleri, Bağdat'ın Washington'a teslimiyetini kınadı.

Ordunun yıl dönümü törenleri, yeni teçhizat gösterisiyle renklendi. Halk arasında "gerçek tehditler kim?" sorusu yankılanıyor.

Sudani'nin sözleri, Irak'ın iç gerilimini derinleştiriyor. Direniş, egemenlik mücadelesini sürdürecek.

