Brezilya’dan Venezuela’ya Kritik Tıbbi Yardım: La Guaira’da Yıkılan Sağlık Sistemine Destek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Brezilya, Venezuela’da yaşanan saldırıların sağlık altyapısında yarattığı yıkıma karşı acil insani yardım adımı attı. La Guaira eyaletinde tıbbi malzeme depolarının kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte kronik hastalar ve acil tedaviye ihtiyaç duyan binlerce kişinin risk altında olduğu belirtilirken, Brasília yönetimi komşu ülkeye kapsamlı bir sağlık desteği sağlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, diyaliz malzemeleri başta olmak üzere temel tıbbi ekipman, hayati öneme sahip ilaçlar ve gerekli görülmesi halinde uzman sağlık personelinin kısa süre içinde Venezuela’ya ulaştırılacağı bildirildi. Yardımın, iki ülke arasında kamu kurumları ve sağlık otoriteleri arasında kurulan doğrudan koordinasyonla gerçekleştirileceği ifade edildi.

Brezilyalı yetkililer, atılan adımın yalnızca insani bir sorumluluk değil, aynı zamanda bölgesel dayanışmanın ve ortak sağlık güvenliğinin bir gereği olduğunu vurguladı. Saldırıların sivilleri ve sağlık hizmetlerini hedef almasının kabul edilemez olduğu belirtilirken, Venezuela halkının bu süreçte yalnız bırakılmayacağı mesajı verildi.

Gönderilecek yardımın özellikle kronik hastaların tedavi sürekliliğini sağlamayı amaçladığı, sınır bölgelerinde olası yeni ihtiyaçlara karşı da hazırlıkların sürdüğü aktarıldı. Brezilya’nın bu hamlesi, Latin Amerika’da artan gerilim ortamında insani dayanışmayı öne çıkaran güçlü bir siyasi ve etik tutum olarak değerlendiriliyor.