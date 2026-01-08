ABD’nin Venezuela Müdahalesi: Caracas’ta Kan Akıyor, Halk Yas Tutuyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Venezuela’da yaşanan ABD kaynaklı askeri harekât, halk ve güvenlik güçleri açısından büyük bir trajediye dönüştü. Yetkililer, operasyon sırasında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda insanın yaralandığını açıkladı. Saldırının doğrudan hedefi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores olsa da siviller ve ordu personeli de ağır kayıplar verdi.

Başkent Caracas’ta yaşananlar, halk arasında büyük öfke ve yas dalgası oluşturdu. Hükümet çevreleri, operasyonu “soykırım niteliğinde” olarak nitelendirirken, ulusal yas ilan edildi ve sokaklarda halk direniş ruhunu göstermek için protestolara başladı.

Direniş yanlısı çevreler, operasyonu ABD’nin Venezuela halkının iradesini hiçe sayan emperyalist bir müdahalesi olarak değerlendiriyor. Bu müdahalenin arkasında, ülkenin petrol zenginliği ve bölgesel nüfuz hedeflerinin yattığı ifade ediliyor. Venezüella halkı, saldırıya rağmen direniş söylemini korurken, yaşanan kayıplar hem ulusal hem de bölgesel ölçekte sert bir tepkiyi tetikledi.

Operasyon, sadece Venezuela’yı etkilemekle kalmadı; Latin Amerika’daki egemenlik ve bağımsızlık mücadelelerini de derinden sarsan bir gelişme olarak yorumlanıyor. Halkın sokaklardaki tepkisi ve direniş hattının belirginleşmesi, ABD’nin bölgedeki müdahale stratejisine karşı güçlü bir karşı duruş olarak öne çıkıyor.