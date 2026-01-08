İsrail’in Somaliland Planı: Bölgesel Güvenlik Hamlesi Tartışma Yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail’in Somaliland üzerinde yürüttüğü güvenlik planları dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Yapılan görüşmelerde, Somaliland’da kalıcı bir askeri üs kurulması ihtimali masaya yatırılırken, bu durum bölgedeki siyasi ve askeri dengeleri doğrudan etkileyebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre, İsrail’in bu girişimi yalnızca askeri bir yerleşim planı değil; aynı zamanda bölgedeki stratejik kontrolü artırma ve deniz ticaret yollarını denetleme amacı taşıyor. Direniş yanlısı çevreler, söz konusu planı Afrika Boynuzu’nda bağımsızlık ve direniş çizgisini zayıflatma girişimi olarak değerlendiriyor.

Somaliland yönetimiyle yapılan görüşmelerin ayrıntıları gizli tutulsa da, bölgede zaten var olan yerel gerilimlerin bu planla birlikte tırmanabileceği belirtiliyor. Yerel halk ve çevre ülkeler, yabancı bir gücün üs kurmasının bölgedeki egemenlik haklarına müdahale anlamına geleceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Analistler, İsrail’in bu hamlesinin uzun vadede sadece Somaliland’ı değil, çevresindeki ülkeleri ve Hint Okyanusu’ndaki deniz yollarını da kapsayan daha geniş bir stratejik planın parçası olabileceğine dikkat çekiyor. Direniş çevreleri, böyle bir adımın kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve bölgesel işbirliği ve dayanışma çağrısı yapıyor.