İran müzakerelerin odağını belirliyor: Görüşmelerdeki ana sorun ne?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İki haftalık ateşkesin sonuna yaklaşılırken ve yeni müzakere turu belirsizliği devam ederken, Tahran savaşı kalıcı olarak bitirmek için net bir stratejik çerçeve ortaya koydu. İran’ın analitik çerçevesine göre müzakere, stratejik varlıklardan vazgeçmek değil, savaşı kalıcı ve onurlu bir şekilde bitirmek için şartları belirlemektir. İran, sahada kazanan taraf olduğu için herhangi bir taviz vermeyeceğini ve müzakere masasına güçlü pozisyondan oturacağını ilan etti.

Tesnim haber ajansının siyasi servisinin değerlendirmesine göre, ABD savaşa “rejim değişikliği”nden İran’ın askeri ve nükleer altyapısını yok etmeye kadar uzanan iddialı hedeflerle girdi. Ancak bunların hiçbirini gerçekleştiremedi. Aksine, İran 40 günlük amansız saldırıdan sadece kurtulmakla kalmadı; aynı zamanda daha güçlü, daha birleşmiş ve düşmanlarına daha fazla acı çektirme kapasitesine sahip olarak çıktı. Batılı yorumcuların da kabul ettiği gibi, ABD ilan ettiği hedeflerin hiçbirine ulaşamadı, iç ve dış kamuoyundan sert eleştiriler aldı ve 47 yıldır İran’ı “askeri eylem”le tehdit ettikten sonra tüm askeri kartlarını tüketti. Şimdi iyi niyetten değil, zorunluluktan dolayı çaresizce müzakere arıyor.

Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre, bu tablo emperyalist güçlerin Ortadoğu’daki yenilgisinin en açık göstergesidir. ABD’nin İran’a yönelik “maksimum baskı” politikası, askeri müdahaleleri, terör listeleri ve suikast kampanyaları, İran’ın stratejik sabrı ve halk direnişi karşısında iflas etmiştir. Analistler, Washington yönetiminin artık “müzakere masasında kazanmak” zorunda olduğunu, ancak sahada kaybettiği bir savaşı diplomatik olarak kazanmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Bu çelişki, ABD’nin müzakere heyetini göndermesine rağmen Tahran’dan henüz olumlu yanıt alamamasının temel nedenidir.

Zaferin Dört Sütunu

İran’ın üçüncü zorlu savaştaki zaferi dört temel üzerine inşa edilmiştir:

Hürmüz Boğazı üzerinde stratejik kontrol – İran’ın küresel enerji trafiğini düzenlemesine olanak tanıyan oyun değiştirici bir varlık. Milyonluk halk seferberliği – İslam Cumhuriyeti liderliğine ve silahlı kuvvetlerine sarsılmaz halk desteğini gösteren gece sokak varlığı. Etkili askeri güç – Üst düzey komutanların şehadetine rağmen, İran’ın misilleme saldırıları hassasiyetle ve başarıyla uygulandı. Küresel kamuoyu – Dünya artık İran’ı hak ve adaletin yanında duran bir ülke olarak görürken, ABD ve İsrail terör rejimleri olarak algılanıyor.

Müzakere Denklemi: Savaşı Bitirmek İçin Takas, İran’ın Varlıkları İçin Değil

İran’ın analitik çerçevesi kritik bir ayrım yapıyor: Müzakere, stratejik varlıklardan vazgeçmek değil; savaşı kalıcı ve onurlu bir şekilde bitirmeyi kabul etmektir. Mantık basit ve net: İran bu savaşı başlatmadı. ABD ve İsrail, Cenevre’deki nükleer görüşmelerin ortasında bu savaşı İran’a zorla kabul ettirdi. Tahran sadece ateşkesi kabul etti – sahadaki bir sessizlik – ancak savaş resmen bitmedi. Bu nedenle herhangi bir müzakere, savaşı kalıcı olarak bitirmenin şartları hakkındadır; İran’ın savunma veya nükleer yeteneklerini söküp atmakla ilgili değildir. Her iki konu da fiilen masanın dışındadır.

Bu çerçevede, İran’ın “verdiği” şey, savaşı kalıcı olarak bitirmeyi kabul etmektir. İran’ın “aldığı” şey ise Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün tanınması, savaş tazminatları, yasa dışı yaptırımların kaldırılması, İran aleyhindeki kararların sonlandırılması ve saldırganların gelecekteki herhangi bir saldırı eylemine karşı bağlayıcı garantilerdir. Bu, müzakerelerin “al-ver” denklemidir. Ne fazla, ne eksik.

İran Füze ve Nükleer Yetenekleri Neden Müzakere Etmiyor?

İran’ın tutumunun en önemli yönü, füze, savunma ve nükleer programlarını tartışmayı kategorik olarak reddetmesidir. Bunun dört stratejik gerekçesi var:

Birincisi, bu yetenekler pazarlık edilemez ulusal varlıklardır. Bunlar İran halkının “stratejik zenginliğidir”, tıpkı ülkenin toprağı veya egemenliği gibi. Hiçbir ülke toprağı ve sınırları üzerinde müzakere etmeyeceği gibi, İran da zor kazanılmış savunma ve nükleer yetenekleri üzerinde müzakere etmeyi reddediyor.

İkincisi, düşman ezici ve ayrım gözetmeyen güç kullanmasına rağmen bu yetenekleri söküp atmayı başaramadı. ABD ve İsrail, İran’ı bu varlıklardan mahrum bırakmak için iki büyük savaş ve bir darbe girişimi başlattı ama başarısız oldu. On yıllardır süren ezici ve yasa dışı yaptırımlar, askeri baskı ve suikast kampanyalarından sonra, İran’ın füze ve nükleer programları sadece sağlam kalmakla kalmadı, aynı zamanda muazzam bir büyüme gösterdi. Düşman onları savaş alanında alamadıysa, İran neden onları müzakere masasında teslim etsin – özellikle de güçlü, zayıf değilken?

Üçüncüsü, bu varlıklar üzerinde müzakere etmek düşmanın saldırganlığını meşrulaştırır. İran oturup zenginleştirme seviyelerini, uranyum stoklarını veya füze menzillerini tartışırsa, bunların dolaylı olarak dış müdahaleye meşru konular olduğunu kabul etmiş olur. Zenginleştirme, uranyum mülkiyeti, seyreltme veya seyreltmeme – bunlar ülkenin iç işleridir ve hiçbir yabancı kurumun bu işlere karışma hakkı yoktur.

Dördüncüsü, tarihsel ders açıktır. İran şimdi taviz verirse, kendini yıkıcı bir döngüde hapseder: savaş, ateşkes, müzakereler, tavizler, sonra başka bir savaş. Düşman saldırganlığın kâr getirdiğini öğrenir – yasa dışı ve provokasyonsuz savaşlar başlatarak ve sözde “maksimum baskı” uygulayarak İran’dan taviz koparabileceğini. Bu ders bir daha öğretilmeyecek. İran onu çok iyi öğrendi.

“Onurlu Müzakere” Doktrini

İran’ın tutumu, diplomasiyi reddetmek olarak yanlış yorumlanmamalıdır. Bu, onurlu müzakerelere bağlılıktır – İslam Devrimi Şehit Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve onun değerli halefi Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’in konuşmalarında sürekli vurguladığı bir ilke.

Onurlu müzakere, zayıflıktan değil, güçlü pozisyondan gelmek demektir. Koşulları kabul etmek değil, belirlemek demektir. Çerçeveyi, konuları ve sonuçları belirlemek demektir. Onurlu müzakere aynı zamanda müzakerecilere verilen güvene sahip çıkmak anlamına gelir. Silahlı kuvvetlerin savaş alanında ve halkın sokaklarda kazandığı otorite kutsal bir emanettir – ve müzakereciler bu emanetin koruyucularıdır. Her şeyin üzerinde, onurlu müzakere, kırmızı çizgileri tartışmayı kategorik olarak reddetmek demektir. Füze yetenekleri. Savunma yetenekleri. Nükleer yetenekler. Bunlar masanın dışındadır.