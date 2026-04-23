İran’dan Trump'ın ateşkes uzatma iddialarına yalanlama: Henüz resmi bir pozisyon yok

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran’ın ateşkesin uzatılmasını resmen kabul ettiği yönündeki haberlerin bazı kanallarda yayılmasının ardından, Tahran yönetiminden konuya ilişkin henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai’nin böyle bir açıklamada bulunmadığı belirtilirken, söz konusu haberleri yayan kanalların da bu içerikleri yayından kaldırdığı öğrenildi. İran, Trump’ın ateşkesin uzatılmasına ilişkin iddialarını farklı boyutlarıyla değerlendirmeye devam ediyor.

Tesnim haber ajansının siyasi muhabirinin aktardığına göre, bazı haber kanallarında “İran’ın ateşkesin uzatılmasını resmen kabul ettiği” yönünde çıkan haberlerin aksine, bugüne kadar Tahran tarafından bu konuda hiçbir resmi pozisyon açıklanmadı. Yayılan haberlerin, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’ne atfedilmesine rağmen, Sözcü İsmail Bekai’nin bugün ateşkesin uzatılmasına ilişkin resmi bir onay açıklaması yapmadığı belirtildi. Hatta aynı kanalların daha sonra bu haberleri yayından kaldırdığı ve içeriklerin doğru olmadığını dolaylı olarak kabul ettiği öğrenildi.

Siyasi analistlere göre, bu durum ABD’nin medya üzerinden yürüttüğü psikolojik harp stratejilerinin tipik bir örneğidir. Washington yönetimi, diplomatik süreçte istediği sonuçları alamadığında veya sahadaki başarısızlıklarını gizlemek istediğinde, sıklıkla “anlaşma sağlandı”, “taraflar mutabık kaldı” gibi asılsız iddiaları medya kanalları aracılığıyla piyasaya sürmektedir. İran’ın bu tür hamlelere karşı temkinli bir “bekle ve gör” stratejisi izlemesi, emperyalist güçlerin manipülasyonlarına karşı geliştirilmiş bir savunma mekanizması olarak değerlendiriliyor. Tahran’ın henüz resmi bir açıklama yapmaması, ABD’nin tek taraflı beyanlarına itibar edilmemesi gerektiği yönünde net bir mesaj olarak okunuyor.

İran’ın şu anda Trump’ın ateşkesin uzatılmasına ilişkin iddialarını farklı boyutlarıyla değerlendirdiği ifade ediliyor. Tahran yönetimi, daha önce ABD’nin ateşkes ihlalleri (Umman Körfezi’nde İran gemisine saldırı, deniz ablukasının sürdürülmesi, Lübnan ateşkesinin ihlali gibi) nedeniyle ciddi bir güven bunalımı yaşadığını defalarca dile getirmişti. Bu bağlamda, İran’ın herhangi bir ateşkes uzatma kararı almadan önce, ABD’nin taahhütlerini fiilen yerine getirip getirmediğini ve daha önceki ihlallerin tekrarlanmayacağına dair somut garantiler alıp almadığını detaylı şekilde incelemesi bekleniyor.

Daha önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İtalyan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Hürmüz Boğazı’ndaki durumdan ABD’yi sorumlu tutmuş ve “İran’ın aldığı önlemlerin uluslararası hukuka uygun olduğunu, küresel ekonomik sonuçların sorumluluğunun saldırganlara ait olduğunu” vurgulamıştı. Bu açıklama, Tahran’ın ateşkesin uzatılması gibi kritik bir konuda aceleci davranmayacağının, öncelikle ABD’nin sahadaki tutumunu ve bağlılığını test edeceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.