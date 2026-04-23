İran Kara Kuvvetleri Komutanı: Sınırlarımıza saldırının cevabı herkes için üzücü olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Cihanşahi, ülkenin kara sınırlarındaki birliklerin hazırlık durumunu denetlediği ziyarette, askerlerin moral ve motivasyonunun “çok iyi” olduğunu belirterek, düşmanın olası bir kara saldırısı durumunda “diş kırıcı ve pişmanlık verici bir yanıtla” karşılaşacağını söyledi. Cihanşahi, “Düşmana tavsiyem, savaşçılarımızın ruh halini ve savaş gücünü hesaplarken hata yapmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Mehr haber ajansının aktardığına göre, İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Cihanşahi, birliklerin sınırlardaki savaş hazırlığını denetlediği ziyarette açıklamalarda bulundu. Cihanşahi, Kara Kuvvetleri askerlerinin düşmanın her türlü saldırısı karşısındaki savaş moralini “çok iyi” olarak tanımladı ve şunları söyledi: “Bu kahramanlık ruhu ve İran milletinin silahlı kuvvetlere verdiği güçlü ve umut verici destek sayesinde, düşmanın ülkenin kara sınırlarına yönelik her türlü saldırısı, diş kırıcı ve pişmanlık verici bir yanıtla karşılanacaktır.”

Askeri analistlere göre, Cihanşahi’nin bu uyarısı, ABD ve İsrail’in olası bir kara harekatı senaryosuna karşı net bir mesaj niteliği taşıyor. Daha önceki 12 Günlük Savaş ve Ramazan Savaşı’nda İran’ın hava savunma ve füze yetenekleriyle karşılaşan emperyalist güçlerin, şimdi de “kara harekatı” seçeneğini masaya getirebileceği yönünde istihbarat raporları bulunuyor. Ancak İran Kara Kuvvetleri’nin, özellikle 1980-1988 yıllarındaki 8 yıllık İran-Irak Savaşı’nda kazandığı derin tecrübe ve “insan dalgası” taktiklerinden evrilen modern gerilla savaşı doktrini, kara harekatını hayal kırıklığına dönüştürebilecek kapasitede. Batılı askeri analistler ise İran kara ordusunun son 30 yılda büyük çaplı bir kara savaşı deneyimi yaşamadığını öne sürse de, Cihanşahi’nin açıklamaları bu şüphelere “sahada görüşürüz” yanıtı niteliğinde.

Komutan ayrıca, “Düşmana tavsiyem, savaşçılarımızın ruh halini ve savaş gücünü hesaplarken hata yapmamasıdır” diyerek, düşmanın istihbarat ve planlama birimlerine doğrudan bir uyarı gönderdi. Cihanşahi, kahraman ve her zaman sahnede olan İran İslam milletine, ülke sınırlarının silahlı kuvvetlerin konuşlanmasıyla güvenlik ve huzur içinde olduğu müjdesini verdi. “Düşmanların hareketleri an be an izleniyor ve gözetleniyor. Milletin fedai askerlerinin sınırlardaki uyanıklığı sayesinde, İran’ın asil ve değerli halkına yönelik her tehditle kararlılıkla mücadele edilecektir” ifadelerini kullandı.

Cihanşahi’nin bu açıklamaları, ABD ve İsrail’in son günlerde sıklaşan “askeri seçenek” söylemlerine verilmiş dolaylı bir yanıt olarak da okunuyor. Özellikle Trump yönetiminin “anlaşma olmazsa bombalama” tehditleri ve İsrail cephesinin “Hizbullah’a karşı kara harekatı” hazırlıkları, İran’ı kara sınırlarında da tedbir almaya itmiş durumda. Kara Kuvvetleri Komutanı’nın doğrudan “düşmana tavsiye” ifadesini kullanması, İran’ın her türlü senaryoya hazır olduğunun ve caydırıcılığını sürdürdüğünün altını çiziyor.