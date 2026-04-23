İran asimetrik savaşta dengeleri değiştirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El Mayadeen’in kapsamlı analizine göre, İran’ın asimetrik savaş doktrini, ABD ve İsrail’in “hızlı ve belirleyici zafer” senaryolarını tamamen çökertti. Bir yanda insanlık dışı yaptırımlar ve teknolojik üstünlükle yola çıkan emperyalist güçler, diğer yanda ise halk desteği, coğrafi avantajlar ve stratejik sabrını sahada ustalıkla kullanan İran… Analistlere göre bu savaş, dünyanın en büyük askeri gücünün, “yenilmezlik” mitinin nasıl paramparça edildiğini gösteren dönüm noktası oldu.

El Mayadeen yazarı Hasan Nafea, makalesinde İran’ın son 45 yıldır sürekli artan yaptırımlar, ambargolar ve askeri tehditlere rağmen ayakta kalmasını ve hatta güçlenmesini üç temel faktöre bağlıyor:

Birincisi, İran’ın özellikle gıda ve askeri sanayide inşa ettiği “öz yeterlilik”. Yazar, onlarca yıldır uygulanan en ağır yaptırımlara rağmen İran’ın bu iki hayati sektörde dışa bağımlılığını neredeyse sıfırladığını vurguluyor. Bu sayede, savaşın en kritik anında dahi ülke içinde ne iaşe sorunu yaşandı ne de cephe mühimmatsız kaldı. İkincisi, İran halkının lidere olan sarsılmaz bağlılığı. Özellikle üst düzey komutanların şehadetinin ardından sokaklara dökülen milyonlarca insan, düşmanın “iç çatışma çıkarırız” hesabını altüst etti. Üçüncüsü ise, İran’ın caydırıcılığını sadece kendi sınırlarına hapsetmeyip, bölgesel müttefikleri aracılığıyla bir “stratejik derinlik” oluşturması.

Makale, ABD’nin 1979 İslam Devrimi’nden bu yana İran’a karşı izlediği politikaların tutarsızlığını da gözler önüne seriyor. Yazar, Obama döneminde nükleer anlaşma ile başlayan yumuşama çabalarının Netanyahu’nun şiddetli muhalefetiyle nasıl sabote edildiğini, Trump’ın ise anlaşmadan çekilerek “maksimum baskı” politikasını başlattığını ancak bu baskının asla beklenen “rejim çöküşü”nü getirmediğini hatırlatıyor. Trump’ın en büyük “başarısı”, Washington’u İsrail’le birlikte tarihte ilk kez doğrudan, topyekûn bir savaşa sürüklemesi olmuştur. Oysa Beyaz Saray, 12 Günlük Savaş’ta sadece nükleer tesisleri hedef alan “sınırlı” bir operasyon yürütmüş, bu kez ise tüm askeri gücünü sahaya sürmüştür. İşte tam da bu noktada, İran’ın asimetrik savaş yönetimi devreye girmiştir.

Analiste göre, İran’ı yıldırması beklenen abluka ve yaptırımlar, beklenenin aksine İran’ın elini güçlendirmiştir. Çünkü İran’ın 40 yıllık “abluka altında yaşama” tecrübesi varken, Batı ekonomilerinin ve Körfez ülkelerinin böyle bir birikimi yoktur. Hürmüz’ün kapanması, Batı’da benzin fiyatlarını rekor seviyelere çıkarırken, Körfez ülkelerinin ekonomilerini yüzde 14 oranında küçültmüştür. Bu durum, bir yandan İran’a yıllık 50 milyar doları bulan geçiş ücreti geliri sağlarken, diğer yandan ABD’nin bölgedeki müttefiklerini “koruma” vaatlerini anlamsız hale getirmiştir.

Makale, dikkat çekici bir tespitle sona eriyor: ABD ve İsrail, İran’ı “teslim olmaya” zorlamak için savaşı başlattı, ancak bugün masaya oturup İran’ın şartlarını tartışmak zorunda kaldılar. İran ise bu müzakerelerde ne füze ne de nükleer programı üzerinde en ufak bir taviz vermeyeceğini açıkça ilan etti. İran’ın kazanımı, sadece savaşı durdurmak değil, aynı zamanda “bölgesel güç dengesini” kalıcı olarak değiştirmek oldu.