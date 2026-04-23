  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Rus Senatör: “İran, Yabancı Saldırganlığa Karşı Mücadelenin Ciddiyetini Gösterdi”

23 Nisan 2026 - 15:40
News ID: 1805502
Rus Senatör: “İran, Yabancı Saldırganlığa Karşı Mücadelenin Ciddiyetini Gösterdi”

Rusya Federasyon Konseyi’nden kıdemli bir senatör, İran’ın yabancı kaynaklı saldırganlıklara karşı verdiği mücadeleyi örnek göstererek, uluslararası arenada tehditlere karşı koymanın kapsamlı ve kararlı adımlar gerektirdiğini söyledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Federasyon Konseyi’nde görev yapan kıdemli bir senatör, İran’ın son yıllarda dış kaynaklı saldırganlıkla mücadelesini değerlendirerek ülkenin bu süreçte uluslararası topluma önemli bir mesaj verdiğini belirtti. Senatör, İran’ın karşı karşıya kaldığı baskılara rağmen kararlı ve kapsamlı yöntemler geliştirdiğini, bunun da yabancı müdahalelere direnç göstermede örnek bir tutum olarak görülebileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, küresel ölçekte artan gerilimler karşısında devletlerin güvenlik stratejilerini güçlendirmesi ve ulusal çıkarlarını korumak için etkili mekanizmalar geliştirmesinin önemine dikkat çekildi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha