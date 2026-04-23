Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Federasyon Konseyi’nde görev yapan kıdemli bir senatör, İran’ın son yıllarda dış kaynaklı saldırganlıkla mücadelesini değerlendirerek ülkenin bu süreçte uluslararası topluma önemli bir mesaj verdiğini belirtti. Senatör, İran’ın karşı karşıya kaldığı baskılara rağmen kararlı ve kapsamlı yöntemler geliştirdiğini, bunun da yabancı müdahalelere direnç göstermede örnek bir tutum olarak görülebileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, küresel ölçekte artan gerilimler karşısında devletlerin güvenlik stratejilerini güçlendirmesi ve ulusal çıkarlarını korumak için etkili mekanizmalar geliştirmesinin önemine dikkat çekildi.