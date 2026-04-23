İngiltere’de Enflasyon Baskısı Artıyor: Enerji ve Gıda Maliyetleri Yükseldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiltere’de yayımlanan son resmî veriler, enerji piyasalarındaki dalgalanmanın ülke ekonomisinde yeni maliyet baskıları yarattığını gösterdi. Yakıt fiyatlarında yaşanan artış, ulaşım giderlerinin yükselmesine yol açarken bu durumun gıda fiyatları başta olmak üzere birçok alanda maliyetleri yukarı çektiği belirtildi.

Ekonomistler, enerji maliyetlerindeki yükselişin tedarik zinciri boyunca etkisini gösterdiğine ve bunun tüketici fiyatlarına yansıdığına dikkat çekiyor. Son veriler, özellikle düşük ve orta gelirli hanelerin artan yaşam maliyetleri nedeniyle daha fazla zorlandığını ortaya koyuyor.

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki oynaklığın sürmesi halinde enflasyon baskısının önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini ve maliyet artışlarının ekonominin farklı sektörlerine yayılabileceği yönündeki endişelerin güçlendiğini belirtiyor. Ekonomik görünümdeki bu belirsizlik, hükümetin enflasyonla mücadele politikaları ve destek mekanizmalarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.