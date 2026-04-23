ABD’de Trump’ın Ateşkes Kararı Tartışma Yarattı: “Diplomatik Zayıflık” ve “Kriz Yönetimi” Eleştirileri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürürlükteki ateşkesi uzatma kararı, Washington’da siyaset ve düşünce çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Kararın açıklanmasının ardından başkentte yapılan değerlendirmelerde, adımın hem ABD’nin bölgesel stratejisi hem de iç politikadaki yansımaları tartışma konusu oldu.

Bazı uzmanlar, ateşkesin uzatılmasını Trump yönetiminin geçmişte yaşanan gerilimleri yönetme konusundaki yetersizliğinin yeni bir işareti olarak değerlendirirken, bu kararın ABD’nin bölgedeki etkisinin zayıfladığı yönünde bir algıyı güçlendirdiğini savundu.

Analizlerde, ateşkesin özellikle İran üzerindeki baskı kapasitesinin azalması şeklinde yorumlandığı ve bunun Washington’ın uzun vadeli stratejik hedefleri açısından soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

Diğer yorumlarda ise ateşkes uzatımının sahadaki gerilimi sınırlayarak diplomatik manevra alanı yaratabileceği görüşü öne çıktı. Ancak genel değerlendirmeler, kararın ABD’nin bölgesel duruşu ve mevcut yönetimlerin dış politika yaklaşımına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirdiğine işaret ediyor.