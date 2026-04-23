NYT: ABD Baskısına Rağmen Tahran, Hürmüz Boğazı’ndaki Kontrolünü Korumaya Devam Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- New York Times gazetesi, ABD’nin İran’daki yaklaşık 13 bin noktayı hedef alan hava operasyonları ile bölgeye uyguladığı yoğun deniz ablukasına karşın, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki hâkimiyetini sürdürdüğünü bildirdi. Haberde, küresel enerji akışının kritik geçiş noktalarından biri olan boğazın, tüm baskılara rağmen İran’ın stratejik kontrolünde kalmasının dikkat çekici olduğu ifade edildi.

Gazeteye göre, ABD’nin geniş kapsamlı askeri hamleleri Tahran’ın operasyonel kabiliyetlerini sınırlamayı amaçlasa da sahadaki mevcut durum İran’ın bölgede hâlen etkin bir pozisyona sahip olduğunu gösteriyor. Analizde, bu durumun hem bölgesel istikrar hem de uluslararası enerji piyasaları açısından önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Uzmanların değerlendirmelerine yer verilen haberde, boğazdaki güç dengelerinin önümüzdeki dönemde Washington ile Tahran arasındaki diplomatik ve askeri temasların seyrini belirleyebileceği de aktarıldı.