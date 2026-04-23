Almanya Federal Meclis Başkanı’nın Telefonuna Siber Saldırı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Almanya Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner’in cep telefonunda kullandığı bir mesajlaşma uygulamasının siber saldırıya uğradığı ve hesabın üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiği açıklandı. Olayın fark edilmesinin ardından güvenlik birimleri devreye girerken, teknik inceleme başlatıldı.

İlk belirlemelere göre saldırganların uygulama üzerinden bazı kişilere mesaj gönderdiği ya da erişim sağlamaya çalıştığı değerlendiriliyor. Yetkililer, olayın kapsamı ve olası veri sızıntısına ilişkin ayrıntıların soruşturma tamamlandıktan sonra netleşeceğini bildirdi.

Uzmanlar, üst düzey kamu görevlilerinin dijital iletişim güvenliğinin devlet güvenliği açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekerek, benzer saldırıların son dönemde Avrupa genelinde arttığını belirtiyor. Olay, Almanya’da kamu kurumlarının siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi yönündeki çağrıları da yeniden gündeme taşıdı.