ABD Başkanı’nın İran Gerilimi Ortasında Popülaritesi Düşüşte

23 Nisan 2026 - 17:45
News ID: 1805548
ABD Başkanı’nın kamuoyu desteği, İran’la yaşanan artan gerginlik ortamında son dönemde belirgin bir düşüş gösterdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Son anketler, ABD Başkanı’nın popülaritesinin İran’la ilişkilerin gerildiği dönemde dikkat çekici biçimde azaldığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, düşüşün hem ekonomik baskılar hem de dış politikadaki belirsizliklerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. İran’a yönelik olası askeri veya siyasi adımların gündemde olduğu bu dönemde, kamuoyunun yönetimin dış politika performansına dair memnuniyetinin zayıfladığı ifade ediliyor.

Analistler, önümüzdeki haftalarda atılacak adımların hem uluslararası dengeler hem de Başkan’ın iç politikadaki konumu üzerinde belirleyici olacağını değerlendiriyor.

