Hizbullah'tan Siyonist İsrail'e misilleme: Ateşkes ihlallerinin bedeli ağır olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail'in güney Lübnan'daki ateşkes ihlallerine karşı Hizbullah, işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde bulunan Kfar Giladi yerleşimindeki bir topçu mevzisini roket ve kamikaze tipi insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırı, İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girdiği 16 Nisan'dan bu yana bölgede evleri hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürmesi ve sivillerin geri dönüşünü engelleyen ‘sarı hat’ adı verilen fiili bir tampon bölge oluşturma çabasına misilleme olarak gerçekleştirildi.

Hizbullah'ın askeri medya kanalı El-İ’lam el-Harbi tarafından yayınlanan görüntülerde, 21 Nisan Salı günü düzenlenen operasyonda işgal topçu mevzisine isabet kaydedildiği görülüyor. Örgütten yapılan açıklamada operasyonun, ‘işgalcilerin güney Lübnan'daki Yahmur eş-Şakif beldesine yönelik son saldırılarına’ misilleme olduğu belirtildi. Daha önce İsrail ordusu, sözde ‘ileri savunma hattı’ adı altında 55 köyü işgal ettiğini duyurmuş ve Lübnanlı sivillerin evlerine dönüşünü engellemişti.

Ateşkesin kâğıt üzerinde kalması ve diplomatik tuzak

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği 10 günlük ateşkes, henüz ikinci haftasını doldurmadan fiilen çökmüş durumda. İsrail ordusu ateşkesi sürekli ihlal ederken, Beyrut yönetimi ateşkesin uzatılmasını talep ediyor. Lübnan ile İsrail arasında bugün Washington'da yapılması planlanan ikinci tur müzakereler öncesinde yaşanan bu tırmanış, emperyalist güçlerin ‘arabuluculuk’ rolünün ne denli saman alevi olduğunu gösteriyor. ABD’nin bir yandan barış masası kurarken diğer yandan İsrail'in ateşkes ihlallerine göz yumması, ‘kurallara dayalı düzen’ söyleminin içini boşaltıyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım daha önce yaptığı açıklamada, ‘Ateşkes taahhüdü iki tarafı da bağlamalıdır; direniş güçleri sahada kalacak, tetikte olacak ve ihlallere karşılık verecektir’ demişti. İsrail ise ‘sarı hat’ oluşturarak işgal ettiği bölgelerde fiili durum yaratma peşinde. Bu durum, 1982 ve 2006 Lübnan savaşlarının ardından bölgede yaşanan ‘geçici işgal’ senaryolarını hatırlatıyor.

İnsani felaket büyüyor: Binlerce ölü ve milyonlarca göç

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 2.294'e, yaralı sayısı ise 7.544'e yükseldi. Bir milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail güçlerinin son günlerde Beyt Lif, Şama, el-Biyade ve Bint Cubeyl gibi bölgelerde evleri ve altyapıyı hedef alan yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi. Dahası, Hizbullah'ın misillemesine rağmen İsrail, 23 Nisan'da güney Lübnan'da bir araç hedef alarak beş kişiyi daha öldürdü. Bu eylemler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını hiçe sayıyor.

Emperyalist güçlerin tarihsel rolü bu noktada yeniden sorgulanmalıdır: ABD'nin İsrail'e sağladığı yıllık 3,8 milyar dolarlık askerî yardım, ateşkes masasında ‘arabulucu’ rolünü üstlenen Washington'un aslında çatışmanın aktörlerinden biri olduğunu gösteriyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre 1945 sonrası ABD öncülüğündeki ‘ateşkes’ girişimlerinin yüzde 70'inden fazlası, taraflardan birinin (genellikle İsrail'in) ihlalleri nedeniyle başarısız olmuştur. Hizbullah'ın bu misillemesi, emperyalist ‘arabuluculuk’ oyununun, bir kez daha, gerçekte taraflılığı gizlemek için kullanıldığını ortaya koyuyor.