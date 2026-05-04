Hürmüz’de Sıcak Temas: ABD Fırkateyni Füze Müdahalesiyle Geri Çekildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dünyanın en stratejik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı, son yılların en ciddi askeri gerilimlerinden birine sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, Cask limanı açıklarında seyreden bir ABD fırkateyni, önceden belirlenmiş geçiş protokollerini ihlal ederek boğaza giriş teşebbüsünde bulundu.

Bölgede denetim faaliyetlerini yürüten İran Deniz Kuvvetleri unsurları, Amerikan gemisine telsiz kanalları üzerinden defalarca uyarıda bulundu. Ancak yapılan çağrıların karşılık bulmaması ve fırkateynin rotasını sürdürmesi üzerine operasyonel müdahale kararı alındı. İran tarafı, uyarılara yanıt vermeyen geminin iki füze ile hedef alındığını ve müdahalenin ardından fırkateynin bölgeden çekilmek zorunda kaldığını duyurdu.

Olayın ardından bölgedeki askeri teyakkuz durumu en üst seviyeye çıkarılırken, ABD fırkateynindeki hasar durumu veya can kaybına ilişkin Washington kanadından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Denizcilik uzmanları, Hürmüz Boğazı’ndaki bu “sıcak temasın” bölgedeki zaten hassas olan güç dengelerini daha da kırılgan hale getirebileceği uyarısında bulunuyor. Küresel petrol sevkiyatının kalbi konumundaki boğazda yaşanan bu gelişmenin, uluslararası enerji piyasalarında ve deniz ticareti güvenliğinde yeni bir kriz dalgası başlatmasından endişe ediliyor.