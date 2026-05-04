Hizbullah’tan “Tampon Bölge” Reddi: “Sarı Hat Asla Kurulmayacak”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Lübnan gündemindeki en hassas konulardan biri olan “güvenli bölge” tartışmalarına son noktayı koydu. Kasım, yaptığı son açıklamada, Lübnan toprakları üzerinde herhangi bir isim altında bir “sarı hat” veya tampon bölge oluşturulmasına müsaade etmeyeceklerini kesin bir dille ifade etti.

Lübnan’ın bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün pazarlık konusu yapılamayacağını belirten Naim Kasım, “Lübnan halkı ve direnişi, topraklarının bir karışının dahi yabancı bir gücün kontrolüne geçmesine veya bir tampon bölge ile egemenliğimizin kısıtlanmasına izin vermeyecektir. Bu projeler, ülkemizin birliğini hedef alan dayatmalardır,” dedi.

Son dönemde bölgesel diplomasi kulislerinde, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası denetim altında veya belirli kısıtlamalara tabi özel bir hat oluşturulması önerilerinin tartışıldığı iddia ediliyordu. Hizbullah kanadından gelen bu net çıkış, söz konusu senaryoların sahada ve siyasi düzlemde ciddi bir dirençle karşılaşacağını gösteriyor.

Siyasi analistler, Naim Kasım’ın bu açıklamasını, Lübnan hükümetine ve uluslararası aktörlere verilmiş “müzakere sınırları” mesajı olarak değerlendiriyor. Bölgedeki askeri hareketlilik ve ateşkes arayışları devam ederken, Lübnan’ın güneyine dair planlanan güvenlik modellerinin bu sert muhalefet karşısında nasıl şekilleneceği merak konusu.