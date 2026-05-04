AB’den Londra’ya “Ortak Pazar Ücreti” Talebi: Brexit Sonrası Yeni Müzakere Başlığı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Avrupa Birliği ile İngiltere arasında süregelen Brexit sonrası uyum görüşmeleri yeni bir tartışma başlığını gündeme taşıdı. Brüksel, Londra’nın ortak pazara tercihli erişimini sürdürebilmesi için yıllık yaklaşık 1 milyar sterlinlik bir ödeme yapmasını istedi. Bu talep, İngiltere’nin serbest dolaşım, rekabet kuralları ve standart uyumluluğu gibi alanlarda sağladığı avantajların mali bir karşılığı olduğu gerekçesiyle masaya getirildi.

AB kaynakları, teklifin “tam üyelik maliyetinin çok altında” olduğunu ve yalnızca pazar erişiminin idari ve düzenleyici yüklerini dengelemeyi amaçladığını belirtiyor. Buna karşılık bazı İngiliz yetkililer, talebin “beklenenden daha yüksek” olduğu ve ülkenin Brexit sonrası ekonomik özerkliğini sınırlayabileceği görüşünde.

Müzakereler devam ederken, her iki taraf da anlaşmanın ticaret akışlarını korumak açısından kritik olduğunu vurguluyor. Özellikle otomotiv, finans ve ilaç sektörleri, ortak pazar erişiminin kesintiye uğramasının ciddi ekonomik maliyetler yaratabileceğini belirtiyor.

Analistler, AB’nin talebinin Londra üzerinde baskı oluşturabileceğini, ancak tarafların karşılıklı bağımlılık nedeniyle uzlaşı arayışından uzaklaşmayacağını söylüyor. Brüksel’in önerisinin, ilişkilerin geleceğini şekillendirecek daha kapsamlı bir ekonomik düzenlemenin habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

Görüşmelerin önümüzdeki haftalarda hız kazanması ve mali çerçevenin taraflarca netleştirilmeye çalışılması bekleniyor.