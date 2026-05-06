İran’dan BAE’ye Sert Uyarı: “Topraklarınızdan Saldırı Olursa Ezici Karşılık Veririz”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ordusuna bağlı Hatem’ül Enbiya Karargahı’nın sözcüsü, bölgedeki gerilimin yüksek seyrettiği bir dönemde Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik sert bir uyarıda bulundu. Sözcü, BAE topraklarının İran’a karşı askeri ya da güvenlik amaçlı bir operasyon için kullanılması halinde Tahran’ın ağır ve doğrudan bir yanıt vereceğini söyledi.

Açıklama, Körfez’de güvenlik dengelerinin yeniden tartışıldığı ve İran ile ABD-İsrail ekseni arasındaki gerilimin bölge ülkelerine de yansıdığı bir süreçte geldi. İranlı yetkililer son dönemde, komşu ülkelerin kendi topraklarının üçüncü taraflarca kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini sık sık vurguluyor.

Uzmanlara göre bu tür açıklamalar, yalnızca BAE’ye değil, Körfez’de İran karşıtı güvenlik işbirliklerine dahil olabilecek tüm ülkelere verilmiş bir mesaj niteliği taşıyor. Tahran yönetimi, olası bir saldırının kaynağına ve lojistik destek sağlayan taraflara birlikte karşılık vereceği yönünde caydırıcılık oluşturmaya çalışıyor.

Öte yandan açıklamanın, bölgedeki diplomatik temasları ve Körfez ülkelerinin güvenlik hesaplarını daha da karmaşık hale getirebileceği belirtiliyor. Gözlemciler, sert söylemlerin karşılıklı güvensizliği artırdığına ve yanlış hesaplama riskini büyüttüğüne dikkat çekiyor.