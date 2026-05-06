Foreign Policy: “Ukrayna, Dış Askeri Destek Olmadan 1‑2 Gün Dayanabilir”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yayımlanan analiz, Ukrayna’daki savaşın seyrine ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler içerdi. Dergi, ismi açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Ukrayna ordusunun Batı’dan gelen askeri ve lojistik destek olmaksızın mevcut cephe hattını uzun süre koruyamayacağını aktardı.

Haberde, Ukrayna’nın hava savunma sistemleri, mühimmat tedariki ve istihbarat desteği açısından büyük ölçüde uluslararası yardıma bağımlı olduğu belirtildi. Özellikle uzun menzilli savunma sistemleri ve mühimmat akışında yaşanabilecek bir kesintinin cephede hızlı bir kırılmaya yol açabileceği ifade edildi.

Uzmanlara göre bu değerlendirme, Batılı ülkelerde Ukrayna’ya yönelik destek paketlerinin devamının stratejik önemini bir kez daha gündeme taşıdı. ABD ve Avrupa ülkeleri bugüne kadar milyarlarca dolarlık askeri yardım sağlarken, son dönemde bazı başkentlerde yardımın sürdürülebilirliği konusunda tartışmalar yaşanıyor.

Moskova ise Batı’nın Kiev’e sağladığı desteğin savaşı uzattığını savunuyor. Sahadaki gelişmeler ve uluslararası destek mekanizmalarının geleceği, savaşın önümüzdeki aylardaki seyrini belirleyecek temel unsurlar arasında gösteriliyor.