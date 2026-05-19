Ankara’dan Kritik Diplomasi Trafiği: Bakan Fidan Tahran-Washington Hattı İçin Devrede

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimin doruk noktasına ulaştığı bir dönemde Türkiye, diplomasi masasını yeniden canlandırmak adına harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran ve Washington arasındaki gerginliği azaltmak ve tıkanan müzakere kanallarını açmak amacıyla kapsamlı bir görüşme trafiği yürüttü.

Bakan Fidan; arabuluculuk faaliyetlerinde kilit rol oynayan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgesel istikrarın korunmasında kritik öneme sahip olan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD’li müzakere heyetiyle ayrı ayrı temaslarda bulundu. Görüşmelerin odağını, İran ile ABD arasında son dönemde tırmanan askeri ve siyasi gerilimin kontrol altına alınması oluşturdu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan görüşmelerde Türkiye’nin bölgede yeni bir çatışma dalgası istemediğini vurgularken, tarafların itidalli davranması ve diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini ifade etti. Özellikle Hürmüz Boğazı ve enerji nakil hatlarının güvenliği gibi küresel ekonomiyi doğrudan ilgilendiren risklerin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Ankara’nın bu hamlesi, Türkiye’nin hem Batı hem de bölge ülkeleriyle kurabildiği dengeli diyalog mekanizmasını bir kez daha ön plana çıkardı. Uzmanlar, Bakan Fidan’ın bu çok yönlü görüşme trafiğinin, bölgedeki “yıpranma savaşı” döngüsünden çıkılması ve barış odaklı bir yol haritasının belirlenmesi adına umut verici bir girişim olduğunu değerlendiriyor.