Arakçi’den hazırlık mesajı: Yeni savaşta daha büyük sürprizler var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, yaptığı açıklamada İran Silahlı Kuvvetleri’nin son savaş sürecinde elde ettiği askeri tecrübelerin ülkenin savunma kapasitesini daha da ileri taşıdığını belirterek, olası yeni bir çatışmada “çok daha büyük sürprizlerin” ortaya çıkacağını söyledi. Arakçi’nin açıklamaları, Washington ve Tel Aviv’in İran’a yönelik askeri baskı ve tehdit söylemlerini sürdürdüğü bir dönemde dikkat çekti.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Kongresi’nin aylar sonra İran’a karşı yürütülen savaşta milyarlarca dolar değerindeki onlarca savaş uçağının kaybedildiğini kabul ettiğini ifade etti. İranlı yetkili, bu gelişmenin İran’ın hava savunma ve füze teknolojilerinde ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu savundu.

Arakçi açıklamasında, İran Silahlı Kuvvetleri’nin dünyada ilk kez gelişmiş F-35 savaş uçaklarını düşüren güç olduğunu belirterek, “Artık resmen doğrulandı ki güçlü silahlı kuvvetlerimiz, dünyada gelişmiş ve çok konuşulan F-35 savaş uçaklarını düşüren ilk güç oldu” ifadelerini kullandı. İranlı yetkililer, uzun süredir ülkenin yerli savunma sistemleri sayesinde Batı’nın teknolojik üstünlüğünü dengeleyebilecek kapasiteye ulaştığını vurguluyor.

Bölgesel güvenlik uzmanları ise İran’ın son yıllarda geliştirdiği yerli füze sistemleri, elektronik harp teknolojileri ve hava savunma ağının, ABD ve Siyonist İsrail’in askeri hesaplarını önemli ölçüde değiştirdiğini değerlendiriyor. Özellikle Irak, Afganistan ve Yemen savaşlarında yüksek maliyetli Batı askeri teknolojilerinin asimetrik savaş koşullarında ciddi zorluklar yaşaması, Washington’un “mutlak askeri üstünlük” söylemini tartışmalı hale getirmişti.

Analistlere göre ABD ve işgalci İsrail’in İran’a yönelik baskı stratejisi, ekonomik yaptırımlar ve askeri tehditlerle Tahran’ı geri adım attırmayı hedeflese de, İran’ın bölgesel caydırıcılık kapasitesini koruması ve direniş ekseniyle koordinasyonunu sürdürmesi bu planların önünde önemli bir engel oluşturuyor. Uzmanlar, İran’ın özellikle hava savunma alanında elde ettiği tecrübelerin, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirdiğini ifade ediyor.

Arakçi paylaşımının sonunda, İran’ın savaş sürecinden önemli dersler çıkardığını belirterek, “Öğrendiklerimiz ve elde ettiğimiz bilgilerle emin olun ki savaş meydanına dönüş çok daha büyük sürprizlerle birlikte olacaktır” dedi. Bu açıklama, Tahran’ın olası yeni saldırılara karşı askeri hazırlık seviyesini artırdığı şeklinde yorumlandı.