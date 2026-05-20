İran savaşı sonrası yeni denge: ABD hegemonyasında derin çatlak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve işgalci İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın ardından ortaya çıkan jeopolitik tablo, yalnızca bölgesel dengeleri değil, Batı ittifak sisteminin iç yapısını da sarsmaya başladı. Bölgesel ve uluslararası analizlerde giderek daha fazla dile getirilen değerlendirmelere göre savaş, Washington’un küresel hegemonyasının sınırlarını ve NATO içindeki liderlik kapasitesindeki aşınmayı gözler önüne serdi.

Lübnan merkezli Al Manar tarafından yayımlanan kapsamlı analizde, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının sadece askeri bir gelişme olmadığı, aynı zamanda uluslararası düzenin dönüşüm sürecinde kritik bir kırılma noktası oluşturduğu belirtildi. Analizde, Washington’un Batılı müttefikleri arasında İran savaşına ilişkin ciddi görüş ayrılıklarının ortaya çıktığına dikkat çekildi.

Değerlendirmeye göre ABD, Soğuk Savaş sonrası dönemde sahip olduğu “tek kutuplu liderlik” kapasitesini artık aynı ölçüde sürdüremiyor. Özellikle İran’ın askeri ve siyasi direnci karşısında Washington’un beklediği hızlı sonuçları elde edememesi, Batılı müttefiklerin de ABD merkezli güvenlik stratejilerine daha temkinli yaklaşmasına yol açtı.

Cemal Vekim, savaşın uluslararası sistemde çok kutupluluğa geçiş sürecini hızlandırdığını belirterek yaşanan gelişmeleri 1956 Süveyş Krizi sonrası ortaya çıkan küresel dönüşüme benzetti. Vekim’e göre o dönemde İngiltere ve Fransa’nın sömürgeci hegemonyası nasıl gerilemeye başladıysa, bugün de ABD merkezli düzen benzer bir aşınma sürecinden geçiyor.

NATO içindeki çatlaklar da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmı İran’a karşı doğrudan askeri müdahaleye mesafeli yaklaşırken, ABD’nin kriz yönetiminde müttefiklerle sınırlı istişare yürütmesi ittifak içinde rahatsızlık yarattı. Analizde, 2003 Irak savaşında yaşanan bölünmenin benzerinin bugün İran dosyasında yeniden ortaya çıktığı vurgulandı.

Özellikle Fransa, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinin askeri tırmanmadan kaçınan tutumu, Washington’un NATO içinde bile tam bir mutabakat sağlayamadığını ortaya koydu. Buna karşılık İngiltere ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri ABD çizgisine daha yakın pozisyon aldı.

Savaşın ardından NATO ülkelerinde savunma harcamalarının artırılması yönündeki baskı da dikkat çekiyor. 2025 Lahey Zirvesi’nde üye ülkelerin savunma harcamalarını milli gelirlerinin yüzde 5’ine çıkarma yönündeki hedefi kabul etmesi, Batı’nın artan güvenlik krizleri karşısındaki kaygılarını ortaya koyuyor. Ancak uzmanlara göre artan askeri bütçeler, ittifak içindeki siyasi uyumsuzluğu ortadan kaldırmaya yetmiyor.

Avrupa dışındaki ABD müttefiklerinin tavrı da Washington açısından dikkat çekici sonuçlar doğurdu. Kanada, Avustralya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler İran’a yönelik saldırılar konusunda doğrudan askeri katılımdan kaçınırken, diplomatik çözüm ve gerilimin düşürülmesi çağrıları yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin savunma politikalarında ABD’ye bağımlılığı azaltacağını açıklarken, Avustralya ve Japonya da enerji güvenliği ve bölgesel istikrar gerekçesiyle askeri tırmanmaya mesafeli durdu. Güney Kore ise önceliğinin Kore Yarımadası güvenliği olduğunu vurgulayarak İran eksenli bir askeri koalisyona katılmaktan kaçındı.

Analizde, bu tabloyun ABD’nin küresel ölçekte “zorlayıcı liderlik” kapasitesinin zayıfladığını gösterdiği ifade edildi. Harvard Kennedy School ve Council on Foreign Relations gibi Batılı düşünce kuruluşlarının son çalışmalarına atıf yapılarak, Washington’un artık müttefikleri üzerinde geçmişteki kadar belirleyici bir etki kuramadığı belirtildi.

Uzmanlara göre İran savaşı, yalnızca bölgesel bir askeri kriz değil; aynı zamanda çok kutuplu yeni dünya düzeninin şekillenme sürecinde önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Çin, Rusya ve yükselen bölgesel güçlerin artan etkisiyle birlikte ABD merkezli tek kutuplu sistemin giderek daha fazla sorgulandığı değerlendiriliyor.

Analistler, İran’ın direniş kapasitesinin ve bölgesel caydırıcılığının, Washington’un uzun yıllardır sürdürdüğü “maksimum baskı” stratejisinin sınırlarını görünür hale getirdiğini ifade ediyor. Buna göre savaş sonrası oluşan yeni denklem, yalnızca Ortadoğu’daki güç dağılımını değil, küresel ittifak sistemlerini de yeniden şekillendiriyor.