Washington Post: İran’a karşı “tam zafer” söylemi gerçeği yansıtmıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Washington Post yazarı ve eski ABD Ulusal Güvenlik danışmanı Max Boot, ABD Başkanı Donald Trump ve çevresindeki savaş yanlısı isimlerin İran’a yönelik saldırı stratejisini sert sözlerle eleştirerek, Washington’un “tam askeri zafer” söyleminin gerçeklerle örtüşmediğini belirtti.

Boot, yayımladığı analizde, İran’a karşı savaşın genişletilmesinin ABD’ye stratejik üstünlük kazandırmayacağını, aksine Washington’u daha ağır askeri, ekonomik ve siyasi maliyetlerle karşı karşıya bırakacağını vurguladı.

Analizde öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

ABD’nin askeri başarı iddiaları abartılıyor

Boot’a göre, Şubat ayında İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılarda İran’ın füze ve İHA kapasitesinin büyük ölçüde imha edildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. İstihbarat raporlarının, İran’ın füze ve insansız hava aracı stoklarının önemli bölümünü koruduğunu gösterdiğini belirten analist, operasyon sonuçlarına ilişkin iyimser değerlendirmelerin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

İran’ın karşılık verme kapasitesi küçümseniyor

Trump çevresindeki savaş yanlısı çevrelerin İran’daki köprüler, enerji tesisleri ve altyapı hedeflerinin vurulmasını savunduğunu aktaran Boot, bu yaklaşımın İran’ın misilleme kapasitesini hafife aldığını kaydetti.

Analizde, İran’ın Körfez bölgesindeki enerji tesisleri ve su arıtma merkezlerini hedef alabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtilirken, böyle bir senaryonun küresel enerji piyasalarında büyük bir krize yol açabileceği ifade edildi. Boot, petrol fiyatlarında yaşanan mevcut yüzde 50’lik artışın bile olası bir bölgesel savaşın yanında sınırlı kalacağını yazdı.

Kara operasyonu senaryoları büyük risk taşıyor

İran’ın Harg Adası’nın ele geçirilmesi veya nükleer stoklarının kontrol altına alınması gibi senaryoların binlerce Amerikan askerinin İran topraklarına gönderilmesini gerektireceğini belirten Boot, bunun ABD güçlerini doğrudan İran saldırılarına açık hale getireceğini vurguladı.

Bu nedenle Trump yönetiminin şimdiye kadar böylesi bir kara operasyonuna girişmekten kaçındığı ifade edildi.

Ekonomik kuşatma stratejisi başarısız oldu

Washington’un İran’a yönelik deniz kuşatması ve ekonomik baskı politikasının da beklenen sonucu vermediğini kaydeden analiz, buna karşın Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin küresel ekonomiye ağır zarar verdiğini belirtti.

Analizde, Hürmüz’deki krizin dünya genelinde enflasyon baskısını artırdığı ve enerji arz güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

“Hürmüz askeri güçle açılamaz”

Eski NATO Komutanı emekli Amiral James Stavridis’in değerlendirmelerine de yer verilen analizde, Hürmüz Boğazı’nın askeri yöntemlerle yeniden açılmasının son derece riskli olduğu belirtildi.

Stavridis’in açıklamasına göre böyle bir operasyon için bir uçak gemisi, onlarca savaş gemisi, mayın temizleme filosu, yüzlerce hava unsuru ve binlerce askerin bölgeye konuşlandırılması gerekiyor. Ancak tüm bu askeri hazırlığa rağmen İran’a ait tek bir İHA’nın bir petrol tankerini vurmasının bile operasyonu başarısızlığa sürükleyebileceği ifade edildi.

“Washington diplomatik çözümü değerlendirmeli”

Max Boot, yazısının sonunda Trump yönetimine savaş yanlısı çevrelerin baskısından uzak durma çağrısı yaparak, ABD’nin İran’la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik anlaşma arayışına yönelmesi gerektiğini savundu.

Analizde, Washington’un bölgesel gerilimi düşürmek adına İran’a nükleer dosya konusunda bazı tavizler vermesinin dahi, geniş çaplı bir savaşın maliyetinden daha düşük olacağı değerlendirmesi yapıldı.