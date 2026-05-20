İran İçin Kritik Stratejik Hat: Türkiye Kara Sınırında “Nefes Borusu” Rolünde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Orta Doğu’da yürüttüğü yaptırım politikaları ve deniz ablukası, İran’ı kara sınırları üzerinden yürütülen ticari ve lojistik faaliyetleri hayati derecede önemsemeye zorluyor. Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre Tahran, Batı’nın denizdeki baskısını dengelemek için doğudaki komşularına ek olarak Türkiye ile olan sınır hattını kritik bir lojistik koridora dönüştürmüş durumda.

Uzmanlar, İran’ın küresel pazarlara ve temel ihtiyaçlarına erişiminde kara yollarının artık “hayatta kalma” stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Afganistan ve Pakistan rotalarının yanı sıra, Türkiye üzerinden geçen ticaret yollarının İran ekonomisinin nefes almasını sağladığı ifade ediliyor. Bu durum, Ankara ile Tahran arasındaki sınır güvenliği ve ticari trafiği, bölgesel güç dengeleri açısından daha da önemli kılıyor.

Bölgesel analistlere göre bu hat, sadece bir ticaret rotası olmanın ötesinde, İran’ın üzerindeki uluslararası tecridi kırmaya yönelik jeopolitik bir kalkan vazifesi görüyor. Özellikle enerji ve temel gıda maddelerinin transferinde kara yollarının kullanımı, İran’ın ekonomik direnç gösterme kapasitesini destekleyen en büyük unsurlardan biri olarak görülüyor.

Öte yandan, Washington yönetiminin bu kara hattına yönelik olası baskılarının, ilerleyen dönemde bölgesel diplomasi trafiğini ve Türkiye-ABD ilişkilerini daha fazla test edebileceği kaydediliyor. İran’ın “kara üzerinden dünyaya açılan kapı” stratejisi, Orta Doğu’daki güç mücadelesinin sessiz ama en kritik cephelerinden biri haline gelmiş durumda.