Trump’tan İran’a Yeni Saldırı Sinyali: BAE, Olası Misilleme Korkusuyla İsrail ve CENTCOM’la Koordinasyonu Artırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı hafta sonu yeni bir saldırı düzenlenebileceği yönündeki açıklaması, Körfez bölgesinde diplomatik ve askeri hareketliliği artırdı. Gelişmelerin hemen ardından bir açıklama yayımlayan Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, “bölgesel tehditlerin ciddiyetine karşı koordinasyon seviyesinin yükseltildiğini” duyurdu.

BAE Savunma Sözcüsü, açıklamasında ülkesinin “önleyici güvenlik planlarını etkinleştirdiğini” belirterek, olası İran saldırı veya sabotaj girişimlerine karşı hem İsrail ordusu hem de CENTCOM ile ortak harekât merkezlerinden yürütülen askeri koordinasyonun artırıldığını söyledi.

Uzmanlar, bu adımı Körfez’de yükselen gerilimin açık bir göstergesi olarak yorumluyor. Dubai merkezli bölge analisti Nabil al‑Rashid, “BAE, İran’ın olası misillemesinde sivil hedeflerin de risk altında olduğunu düşünüyor. Bu nedenle savunmayı yalnız bırakmak istemiyor,” değerlendirmesinde bulundu.

İran tarafı ise BAE’nin bu açıklamasına sert yanıt verdi. Tahran yönetiminden yapılan ilk tepki, “her türlü saldırının sorumlularını ayrım yapmadan karşılık görecekleri” yönünde oldu.

Washington’daki diplomatik çevreler, Trump’ın sözlerinin hem iç politik baskı hem de Tahran üzerindeki caydırıcılık hamlesi olarak okunabileceğini belirtiyor. Ancak bölgedeki yoğun askeri trafik, gerilimin yalnızca söylemde kalmadığını da ortaya koyuyor.