Putin ve Şi’den Pekin’de Ortak Mesaj: “Hegemonyaya ve Tek Taraflı Dünya Düzenine Karşıyız”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından kapsamlı bir ortak deklarasyon yayımladı. İki lider, metinde uluslararası ilişkilerde tek taraflı baskı politikalarına ve ülkeler arasında hiyerarşi oluşturan güç anlayışına karşı olduklarını ifade etti.

Deklarasyonda, devletlerin egemen eşitliği ilkesine dayalı çok taraflı bir uluslararası düzenin korunması gerektiği vurgulanırken, küresel meselelerin diyalog ve ortak mekanizmalar yoluyla çözülmesi çağrısında bulunuldu. Metinde ayrıca ekonomik yaptırımların siyasi araç olarak kullanılmasının küresel istikrara zarar verdiği görüşüne yer verildi.

Pekin’deki görüşmeler sırasında iki ülke lideri, enerji, ticaret ve güvenlik alanlarında iş birliğini genişletme konularını da ele aldı. Taraflar, özellikle Avrasya hattında ekonomik entegrasyon projelerinin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılması konusunda yeni adımlar atılacağını belirtti.

Uzmanlar, yayımlanan deklarasyonun yalnızca ikili ilişkilerin derinleşmesini değil, aynı zamanda Batı merkezli küresel güç mimarisine yönelik dolaylı bir eleştiri niteliği taşıdığını değerlendiriyor. Analistlere göre Moskova ve Pekin’in bu tür mesajları, son yıllarda artan stratejik yakınlaşmanın diplomatik yansıması olarak görülüyor.

Pekin’deki zirve, Rusya ile Çin arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğinin yeni bir aşamaya taşındığına işaret eden gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.