Çin’den Japonya’ya Kritik Maden Ambargosu: Dört Aydır Sevkiyat Yok

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Çin’in Japonya’ya yönelik kritik mineral ihracatını dört aydır büyük ölçüde kesmesi, iki ülke arasındaki ticari gerginliği yeni bir boyuta taşıdı. Disprosiyum ve terbiyum elektrikli araç motorlarında, rüzgar türbinlerinde ve askeri sistemlerde kullanılan nadir toprak elementleri arasında yer alıyor. İtriyum oksidi yarı iletken ve optik sektörünün temel hammaddelerinden biri iken galyum, çip üretiminin kritik bileşenlerinden sayılıyor.

Japonya, söz konusu minerallerin tedarikinde büyük ölçüde Çin’e bağımlı. Bu bağımlılık, ambargoyu Tokyo için yalnızca ekonomik değil stratejik bir tehdit haline getiriyor. Japonya’nın otomotiv, elektronik ve savunma sanayii başta olmak üzere pek çok sektörü bu gelişmeden doğrudan etkileniyor.

Çin, resmi bir ambargo ilan etmeksizin ihracat lisanslarını geciktirme ve kısıtlama yolunu tercih etti. Bu yöntem, Pekin’in daha önce Güney Kore ve ABD’ye karşı da başvurduğu “sessiz baskı” stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Tokyo, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla Avustralya, Kanada ve Afrika ülkeleriyle alternatif anlaşmalar arayışına girdi. Japonya ayrıca G7 ortaklarıyla koordineli bir yanıt oluşturmak için diplomatik temaslara hız verdi.

Gelişme, ABD-Çin ticaret geriliminin tırmandığı bir döneme denk geliyor ve Batı ittifakının kritik mineral tedarik zincirindeki kırılganlıklarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.