Hürmüz Boğazı’nda Kritik Geçiş: LNG Tankeri Savaşın Ardından İlk Kez Hindistan’a Yöneldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bloomberg’in gemi takip verilerine dayandırdığı habere göre, İran merkezli çatışmaların başlamasının ardından bölgede fiilen durma noktasına gelen LNG sevkiyatlarında önemli bir gelişme yaşandı. Bir sıvılaştırılmış doğalgaz tankeri, savaşın patlak vermesinden bu yana ilk kez Hürmüz Boğazı’nı geçerek Hindistan’a doğru yol aldı.

Dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin yaklaşık yüzde yirmisinin geçtiği Hürmüz Boğazı, çatışma sürecinde ciddi bir tıkanma noktasına dönmüş; küresel enerji piyasalarında fiyatlar sert yükselişler kaydetmişti. Bu ilk geçiş, boğazın kısmen işlevselliğini yeniden kazanmaya başladığına işaret ediyor.

Hindistan, Katar ve Avustralya başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan LNG ithal eden dünyanın en büyük enerji tüketicileri arasında yer alıyor. Boğaz üzerinden gerçekleşen bu ilk sevkiyat, Yeni Delhi’nin enerji arz güvenliği açısından da kritik önem taşıyor.

Enerji analistleri, tek bir tankerin geçişinin boğazın tam anlamıyla açıldığı anlamına gelmediğini, ancak piyasalar için önemli bir psikolojik eşiğin aşıldığını vurguluyor. Küresel LNG fiyatlarının bu gelişmeye nasıl tepki vereceği yakından izleniyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki durumun kalıcı bir normalleşmeye dönüşüp dönüşmeyeceği ise bölgedeki siyasi ve askeri gelişmelere bağlı olmaya devam ediyor.