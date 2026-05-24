ABD, İran Savaşı Sonrası Mühimmat Krizini Öncelik Aldı: Japonya’nın Tomahawk Teslimatı Ertelendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların ardından Amerikan Silahlı Kuvvetleri’nin mühimmat stokları kritik düzeyde geriledi. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre Washington, bu açığı kapatmayı öncelikli hedef olarak belirleyince müttefik ülkelere yapılacak silah teslimatları ertelenmeye başlandı. Bu karardan doğrudan etkilenen ülkelerin başında Japonya geliyor.

Japonya, savunma kapasitesini artırma stratejisi çerçevesinde ABD’den önemli miktarda Tomahawk seyir füzesi satın almayı kararlaştırmıştı. Söz konusu füzeler, Tokyo’nun uzun menzilli caydırıcılık gücünü pekiştirmesi açısından kritik öneme sahipti. Ancak ABD’nin kendi stoklarını önce yenileyeceğini açıklamasıyla birlikte teslimat takvimi belirsizleşti.

Gecikme, Japonya’nın savunma planlamasını doğrudan etkiliyor. Tokyo, özellikle Kuzey Kore’nin balistik füze programı ve Çin’in artan askeri varlığı göz önünde bulundurulduğunda bu teslimatları stratejik açıdan acil olarak değerlendiriyordu.

Savunma analistleri, ABD’nin İran operasyonu sonrası ortaya çıkan mühimmat açığının yalnızca Japonya’yı değil, Avrupa’daki NATO müttefiklerini de etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu durumun Batı ittifakı içinde savunma sanayi kapasitesinin yetersizliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendireceğini öngörüyor.

Japonya Savunma Bakanlığı konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. ABD Savunma Bakanlığı ise teslimat takviminin yeniden değerlendirme sürecinde olduğunu belirtti.