Bloomberg: ABD’nin İran’a Yaptırım Kozu Tükeniyor, Yeni Baskı Araçları Sınırlı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bloomberg, ABD’nin İran’a uyguladığı ekonomik yaptırım politikasının fiilen bir doyum noktasına ulaştığını öne sürdü. Habere göre Washington, yıllar içinde petrol ihracatından bankacılık sistemine, savunma sanayisinden enerji altyapısına kadar İran ekonomisinin neredeyse tüm kritik sektörlerini yaptırım kapsamına aldı. Bu durum, müzakere masasında kullanılabilecek yeni ekonomik baskı araçlarını önemli ölçüde kısıtlıyor.

Analistler, mevcut yaptırım çerçevesinin İran ekonomisi üzerinde ciddi hasar yarattığını kabul etmekle birlikte, ek adımların marjinal etkisinin giderek azaldığına dikkat çekiyor. Zira İran, yıllar içinde yaptırım baskısına karşı alternatif ticaret ağları ve ödeme mekanizmaları geliştirdi. Rusya, Çin ve bazı bölgesel aktörlerle kurulan bu gayri resmi kanallar, yaptırımların tam anlamıyla uygulanmasını güçleştiriyor.

Bloomberg’in değerlendirmesi, ABD-İran müzakerelerinin kritik bir aşamaya girdiği döneme denk geliyor. Washington’ın elindeki ekonomik koz zayıfladıkça, diplomatik süreçte taviz ve teşvik dengesi yeniden şekillenebilir. Bu tablo, ABD’nin müzakere pozisyonunu doğrudan etkiliyor.

Bazı uzmanlar, yaptırım kozu tükenince Washington’ın ya askeri seçeneklere ya da gerçek anlamda teşvik içeren diplomatik tekliflere yönelmek zorunda kalacağını savunuyor. Diğerleri ise mevcut yaptırımların kaldırılmasının bizzat başlı başına güçlü bir teşvik unsuru olduğunu vurguluyor.

İran cephesinde ise Tahran, yaptırımların gevşetilmesini herhangi bir anlaşmanın ön koşulu olarak masaya taşımaya devam ediyor.