Eski Mossad Yetkilisi: ABD-İran Yakınlaşması Netanyahu’nun Elindeki “İran Kartını” Geçersiz Kıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Eski bir İsrailli istihbarat yetkilisi, Washington ile Tahran arasında şekillenmekte olan diplomatik yakınlaşmanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yıllardır sürdürdüğü İran merkezli güvenlik stratejisini fiilen işlevsiz kıldığını öne sürdü.

Yetkiliye göre Netanyahu, hem iç politikada hem de uluslararası arenada İran tehdidini bir baskı aracı olarak kullanmayı sürdürdü. Ancak ABD’nin İran ile doğrudan müzakere masasına oturması, bu kartın değerini büyük ölçüde düşürdü. Washington’ın Tahran ile ayrı bir kanal kurması, İsrail’in “vazgeçilmez ortak” konumunu sorgulatır hale getirdi.

Eski yetkili, olası bir ABD-İran anlaşmasının İsrail’i sürecin dışında bırakabileceğine dikkat çekti. Anlaşmanın nükleer program, bölgesel vekil güçler ve yaptırımlar gibi kritik başlıkları kapsayacağı değerlendiriliyor. Bu tablonun, Netanyahu’nun hem Kongre hem de Beyaz Saray üzerindeki geleneksel nüfuzunu zayıflattığı belirtiliyor.

İsrail güvenlik çevrelerinde de benzer kaygıların dile getirildiği aktarılıyor. Bazı analistler, Tel Aviv’in artık Washington’ı İran politikasında yönlendirmek yerine gelişmeleri izlemek durumunda kaldığını vurguluyor.

Netanyahu hükümeti şimdiye kadar ABD-İran müzakerelerine açıkça karşı çıkmaktan kaçınırken, perde arkasında süreci yavaşlatmaya yönelik diplomatik girişimlerini sürdürdüğü ileri sürülüyor.