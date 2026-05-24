Beyaz Saray Yakınında Silahlı Saldırı: FBI ve Gizli Servis Devrede

24 Mayıs 2026 - 16:21
News ID: 1818243
Washington D.C.'de Beyaz Saray çevresinde gerçekleşen silahlı saldırı federal birimleri harekete geçirdi; FBI ve Gizli Servis bölgede geniş çaplı güvenlik operasyonu başlattı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyaz Saray’a yakın noktada patlak veren silahlı saldırı, başkentin en kritik güvenlik bölgesini alarma geçirdi. FBI ve Gizli Servis ekipleri olay yerine sevk edilirken çevre sokaklar güvenlik koridoruna alındı.

Yetkililer, Beyaz Saray’ın ve içindeki personelin güvende olduğunu açıkladı. Saldırının ayrıntıları ve faillere ilişkin soruşturma sürüyor.

FBI, bölgedeki kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri üzerinden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Terör bağlantısı da dahil olmak üzere tüm ihtimaller masada tutuluyor.

