Elysée Sarayı’nda Yolsuzluk Araması: Fransa Siyasetinde Şok Dalga

24 Mayıs 2026 - 16:38
News ID: 1818255
Le Monde’un kaynaklara dayandırdığı habere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi konutu Elysée Sarayı, kamu ihalelerindeki yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında arandı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Fransız yargısının Cumhurbaşkanlığı’nın kalbine kadar uzanan bu adımı, ülke siyasetinde derin bir sarsıntı yarattı. Soruşturmanın kamu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına dayandığı belirtilirken, aramanın tam kapsamı ve hedef alınan kişiler henüz netlik kazanmadı.

Elysée, şimdiye kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Fransız muhalefeti ise olayı hükümetin hesap verebilirliği açısından ciddi bir sınav olarak nitelendirdi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Macron yönetimine yakın isimlerin ifadeye çağrılabileceği öne sürülüyor.

