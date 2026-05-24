İran ile ABD arasında muhtıranın iki maddesinde anlaşmazlık sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda yürütülen olası mutabakat muhtırası görüşmelerinde bir veya iki madde üzerindeki anlaşmazlığın devam ettiği ve ABD’nin engellemeleri nedeniyle konunun henüz sonuçlandırılmadığı belirtiliyor. İranlı bir kaynak, Tahran yönetiminin halkının haklarının teslim edilmesinde ısrarcı olduğunu ve ABD’nin engellerinin sürmesi halinde muhtıranın tamamlanmasının mümkün olmayacağını aktardı.

İran resmi ajansı Tesnim’in haberine göre, konuya yakın bir kaynak, İran ile ABD arasında Pakistan üzerinden yürütülen dolaylı görüşmelerde, olası mutabakat metninin bir veya iki maddesinde halen uzlaşma sağlanamadığını bildirdi. Kaynak, anlaşmazlığın devam etmesinde ABD tarafının engelleyici tutumunun etkili olduğunu belirterek, bu nedenle metnin henüz sonuçlandırılamadığını ifade etti.

Kaynağa göre İran, müzakere sürecinde halkının haklarının teslim edilmesi konusundaki kararlı tutumunu Pakistanlı arabuluculara iletti. Açıklamada, “ABD’nin engellemelerinin devam etmesi halinde muhtıranın sonuçlandırılması mümkün değildir” denildi.

Bu gelişme, taraflar arasında daha önce büyük ölçüde ilerleme kaydedildiği bildirilen müzakerelerde bazı kritik başlıklarda hala pürüzler bulunduğunu gösteriyor. Uzmanlar, ABD’nin geçmişte İran ile yapılan anlaşmalardan (örneğin 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan) tek taraflı olarak çekilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Tahran yönetiminde ciddi bir güven bunalımı bulunduğuna dikkat çekiyor. Bu tarihsel arka plan ışığında, İran’ın muhtıranın her bir maddesinde “halkın haklarının korunması” vurgusunu öne çıkarması, geçmişte yaşanan “söz verilip tutulmama” tecrübesinin doğrudan bir sonucu olarak yorumlanıyor. Kaynaklar, söz konusu anlaşmazlık yaratan maddelerin doğrudan İran’ın egemenlik hakları ve ekonomik çıkarlarıyla ilgili olduğunu ve bu nedenle Tahran’ın taviz verme ihtimalinin düşük olduğunu aktarıyor.

Öte yandan, daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin yaptığı açıklamada, 14 maddelik mutabakat metninin sonuçlandırılma aşamasında olunduğu ve görüşmelerin odak noktasının “dayatma savaşını” sona erdirmek olduğu belirtilmişti. Halihazırda devam eden bir-iki madde ihtilafının, genel çerçevede ilerleme kaydedildiğini ancak nihai imza için henüz erken olduğunu ortaya koyduğu ifade ediliyor.