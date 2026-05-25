Murtaza Hüseyin’den Epstein Dosyası İfşası: “Kurumsal Medya Oligarşilerin Bataklığına Gömülmüş Durumda” + Video

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikalı analist ve gazeteci Murtaza Hüseyin, Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hüseyin, Batı’nın sözde “şeffaflık” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, dosya hakkında bugüne kadar gerçek anlamda hiçbir kamu soruşturmasının yürütülmediğini ifade etti.

Hüseyin, kamuoyuna açıklanan belgelerin ise son derece sınırlı ve parçalı biçimde yayımlandığını, bunun da dosyanın asıl içeriğini ve bağlantılarını gizleme amacı taşıdığını söyledi.

Epstein’ın yalnızca “ahlaki suçlar” çerçevesinde sunulmasının bilinçli bir manipülasyon olduğunu vurgulayan Hüseyin, ana akım medyanın Epstein’ın üst düzey siyasi bir aktör ve “istihbarat-casusluk ağlarına bağlı kilit bir figür” olduğu gerçeğini sistematik biçimde sansürlediğini kaydetti.

Ünlü gazeteci ayrıca, Batılı medya kuruluşlarının sessizliğinin tesadüf olmadığını belirterek, bu medya organlarının aynı yozlaşmış oligark ağlarının propaganda aygıtı hâline geldiğini söyledi. Hüseyin’e göre söz konusu medya yapıları, küresel elitlerin çıkarlarını korumak adına dosyanın derinlemesine araştırılmasını engelliyor.

Murtaza Hüseyin açıklamasının devamında, Epstein dosyasını soruşturmakla yükümlü kurumların da aynı kirli güç ağları tarafından etkisiz hâle getirildiğini ifade etti. Güvenlik ve yargı mekanizmalarının içeriden “kirletildiğini” savunan Hüseyin, bu nedenle Epstein dosyasının kalıcı biçimde kontrol altına alındığını ve gerçeğin ortaya çıkmasının engellendiğini dile getirdi.