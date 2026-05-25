İran’dan “Tehdit” Mesajı: “Güç Mantığına Boyun Eğmeyeceğiz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclisi bünyesinde gerçekleştirilen güvenlik oturumunun ardından basına açıklamalarda bulunan İbrahim Rızai, bölgedeki son gelişmeler ve dış politikada izlenen stratejiye dair kritik mesajlar verdi. Rızai, bazı küresel güçlerin İran’ın egemenlik haklarını hedef alan yaklaşımlarına ve yaptırım tehditlerine karşı ülkesinin geri adım atmayacağını vurguladı. İran’ın diplomatik çözüm yollarına her zaman açık olduğunu ancak bu sürecin karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirten Sözcü, baskı politikalarının Tahran nezdinde bir karşılığı olmadığını ifade etti.

Halkın ve devletin kararlı duruşunun her türlü dayatmanın üzerinde olduğunu dile getiren Rızai, İran’ın milli çıkarlarını koruma noktasında tavizsiz bir tutum sergilemeye devam edeceklerini altını çizerek hatırlattı. Bu açıklamalar, özellikle bölgedeki askeri hareketliliğin ve diplomatik gerilimlerin arttığı bir dönemde, İran’ın dış dünyayla kuracağı iletişimde “tehdit dilini” tamamen reddettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi. Rızai, son olarak ulusal güvenlik stratejilerinin temelinde bağımsızlık ve direnç kültürünün yattığını belirterek konuşmasını noktaladı.