WSJ: İsrail Gazze’deki İşgal Alanını Genişletti, Bölgenin Yüzde 59’u Kontrol Altında

25 Mayıs 2026 - 17:44
News ID: 1818748
Wall Street Journal tarafından yayımlanan güncel analiz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki askeri varlığını tahkim ederek bölgenin yaklaşık yüzde 59’unu fiili denetimi altına aldığını ortaya koydu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin askeri kaynaklara ve uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki işgal alanını istikrarlı bir şekilde genişletmeye devam ediyor. Haberde, Gazze topraklarının yarısından fazlasının —yaklaşık yüzde 59’unun— şu an itibarıyla İsrail kontrolünde olduğu belirtildi.

İşgal edilen alanların yalnızca çatışma bölgeleriyle sınırlı kalmadığı; oluşturulan askeri koridorlar, tampon bölgeler ve lojistik üslerle kalıcı bir askeri yapıya dönüştürüldüğü ifade ediliyor. Özellikle Gazze’yi kuzey ve güney olarak ikiye bölen Netzarim Koridoru ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru’nun, bu kontrol oranının artmasında kilit rol oynadığı vurgulanıyor.

Askeri analistler, İsrail’in bu genişleme stratejisinin Gazze’deki hareket alanını kısıtladığını ve sivil yerleşim yerlerini kuşatma altına aldığını belirtiyor. WSJ’nin raporu, uluslararası toplumun “kalıcı işgal” endişelerini artırırken, sahadaki askeri tahkimatın siyasi bir çözümden ziyade uzun vadeli bir askeri varlığa işaret ettiği yorumlarına neden oldu.

