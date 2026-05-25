İsrail Hastanelerinde Lübnan Alarmı: Sadece Bir Haftada 500’ü Aşkın Yeni Yaralı

Ülkenin kuzeyindeki hastaneler başta olmak üzere, merkezdeki birçok sağlık kuruluşu da gelen yaralı akışı nedeniyle kapasitelerinin sınırlarını zorluyor. Hastane kaynakları, gelen yaralıların birçoğunun çatışma bölgelerinden helikopterlerle sevk edildiğini ve acil müdahale birimlerinde ciddi bir yoğunluk yaşandığını aktarıyor. Özellikle Hayfa ve Safed gibi şehirlere yakın hastanelerin “savaş durumu” protokolüne geçtiği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, mevcut yoğunluğun sadece travma ve cerrahi operasyonlarla sınırlı kalmadığını; aynı zamanda rehabilitasyon süreçlerinin de uzun vadeli bir planlama gerektirdiğini vurguluyor. Hastanelerdeki bu olağanüstü tablo nedeniyle, hayati önemi olmayan rutin randevu ve operasyonların birçoğunun askıya alındığı ifade ediliyor.

Askeri uzmanlar, yaralı sayısındaki bu ani artışın, Hizbullah’ın son dönemde kullandığı güdümlü füzeler ve kamikaze İHA saldırılarındaki isabet oranının artmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. Tahliyelerin güvenlik riski nedeniyle güçlükle yapılmasına rağmen, sahadaki askeri kayıpların ve yaralanmaların sağlık sistemi üzerindeki maliyetinin sürdürülebilirliği tartışılmaya başlandı.

Hükümet kanadında ise artan bu sayılar karşısında ek bütçe ve sağlık personeli takviyesi gündemde. Ancak sahadaki gerilimin düşmemesi, hastanelerdeki bu alarm durumunun daha ne kadar süreceği konusundaki endişeleri artırıyor.