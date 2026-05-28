Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna krizi bağlamında Rusya ile müzakerelere hazır olduğu yönündeki açıklamalarını samimi bulmadıklarını belirtti.

Bu müzakerelere dair tartışmalar, bir tür sahte skolastik tartışmadan ibaret. Fiili adımlar ise sadece baskıyı artırmaya, Ukrayna’nın savaşmaya devam etmesine ve hiç kimseyle anlaşmamasına yönelik. Gerçek olan budur.

Peskov, Brüksel’in söylemi ile sahadaki eylemleri arasında büyük bir fark bulunduğunu belirterek, AB’nin, Kiev yönetimini çatışmayı sürdürmeye yönlendirdiğini ifade etti.