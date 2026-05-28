İran'dan ABD'ye net mesaj: Kırmızı çizgilerde geri adım atılmayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi’nin, ülkesinin nükleer programı ve bölgesel yetkileri konusunda geri adım atmayacağını açıkladığı ifade ediliyor. Azizi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “İran, Trump’ın söylemleriyle uranyum zenginleştirme hakkı, zenginleştirilmiş uranyumu elinde bulundurması, Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki ve yaptırımların kaldırılması gibi kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacak” cümlelerine yer verildiği aktarılıyor.

Azizi’nin ayrıca Trump’ın “stratejik çıkmazdan bir çıkış yolu aradığını ve tehditler savurmak ile anlaşma çağrısı yapmak arasında gidip geldiği” değerlendirmesinde bulunduğu kaydediliyor. Bu değerlendirmenin, Washington’ın Tahran’a yönelik politikalarındaki tutarsızlığı ortaya koyduğu yorumları yapıldığı belirtiliyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) raporlarına atıfla, İran’ın uranyum zenginleştirme oranının halen %60 seviyesinde bulunduğu, bunun silah üretimi için gereken %90 eşiğinin oldukça altında olduğu hatırlatılıyor. Buna karşın, ABD’nin Tahran’a yönelik tehditlerini sürdürdüğü ve İsrail’in denetimsiz nükleer cephaneliğini görmezden geldiği vurgulanıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verileriyle ABD’nin yaklaşık 5.000 savaş başlığına sahip olduğu, İsrail’in ise hiçbir IAEA denetimine tabi olmayan bir cephaneliğe sahip bulunduğu ifade ediliyor.

Tarihsel emsallerin de bu noktada anımsatıldığı aktarılıyor. 2003 yılında Irak’ın kitle imha silahı yalanıyla işgal edilmesi ve Libya’nın nükleer programını sökmesinin ardından ülkenin kaosa sürüklenmesi örneklerinin, “anlaşma yapan ülkelerin güvenlik kazanmadığı” tezini güçlendirdiği değerlendiriliyor. Bu çerçevede İran’ın kırmızı çizgilerinde ısrar etmesinin, önceki örneklerdeki akıbeti tekrar yaşamama iradesi olarak yorumlandığı belirtiliyor.

Trump’ın doğrudan cümlelerine atıfla, “tehdit ve anlaşma arasında gidip gelme” stratejisinin birçok analist tarafından emperyalist bir ültimatom tekniği olarak nitelendirildiği kaydediliyor. Batılı diplomatlardan gelen “nükleer yayılmayı önleme” söyleminin ise kısaca hatırlatıldığı, ancak bu söylemin İsrail ve ABD’nin kendi stoklarını kapsamaması nedeniyle “seçici bir yaklaşım” olarak eleştirildiği aktarılıyor.

Azizi’nin Hürmüz Boğazı üzerindeki yetki vurgusuna ilişkin olarak, boğazın uluslararası statüsüne karşın, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmasının da bir tür kontrol girişimi olarak okunduğu ifade ediliyor. Trump’ın “Hürmüz Boğazı’nı hiçbir ülke tek başına kontrol edemez” sözleri hatırlatılırken, bu sözlerin İran’ın egemenlik haklarını tanımaktan çok, ABD’nin kendi kontrol mekanizmasını meşrulaştırma çabası olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Özetle, İran’ın uranyum zenginleştirme hakkı, eldeki stok ve Hürmüz yetkisi ile yaptırımların kaldırılması konularını “kırmızı çizgi” olarak tanımladığı, Azizi’nin açıklamalarıyla yeniden teyit edilmiş oluyor. Trump’ın tehdit ve anlaşma çağrısı arasındaki salınımlı tutumunun, Tahran tarafından stratejik bir çıkmazın işareti olarak okunduğu aktarılıyor. Irak ve Libya örnekleriyle birlikte değerlendirildiğinde, İran’ın geri adım atmama kararlılığının, emperyalist dayatmalara karşı tarihsel deneyimlerden çıkarılmış bir ders olduğu şeklinde yorumlanıyor.