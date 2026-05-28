Güney Lübnan’da Gece Mesaisi Dehşeti: İsrail Bombardımanı Sivilleri Uykuda Yakaladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sınır hattındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Güney Lübnan’da tansiyon bir kez daha kanlı bir noktaya evrildi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve insansız hava araçları, gece yarısından itibaren Nebatiye, Sur ve sahil hattındaki pek çok yerleşim birimini yoğun ateş altına aldı. Yerel kaynaklardan gelen ilk bilgiler, saldırıların askeri hedeflerden ziyade sivillerin ikamet ettiği binaları vurduğunu ortaya koyuyor.

Lübnan Sivil Savunma ekipleri ve Kızılhaç görevlileri, sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında kalan ailelere ulaşmak için zamana karşı yarıştı. Bölgedeki hastanelerden alınan bilgiler, durumun vahametini gözler önüne seriyor. Özellikle ailelerin bir arada bulunduğu konutların hedef alınması sonucu, saldırılarda hayatını kaybedenlerin önemli bir kısmını kadınlar ve uykusunda yakalanan çocuklar oluşturuyor. Yaralı sayısının yüksekliği ve bölgedeki sağlık altyapısının kısıtlı olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Görgü tanıkları, patlamaların şiddetiyle birçok köyde binaların tamamen yerle bir olduğunu ve halkın panik içinde daha kuzeydeki güvenli bölgelere doğru kaçmaya çalıştığını aktarıyor. Tahliye yollarının da topçu ateşiyle zaman zaman kesilmesi, yaralıların sevkiyatını ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını zorlaştırıyor.

İsrail ordusu yaptığı kısa açıklamada operasyonların “stratejik noktalara” yönelik olduğunu iddia etse de, sahadan gelen görüntüler ve sivil kayıplar bu söylemle çelişiyor. Lübnan hükümeti ve uluslararası insan hakları örgütleri, sivil yerleşim yerlerinin bu denli yoğun ve fütursuzca hedef alınmasını “açık bir savaş suçu” olarak nitelendirerek dünyayı sessiz kalmamaya çağırdı.

Bölgedeki analistler, sivil ölümlerinin artmasının direniş gruplarının misilleme kapasitesini tetikleyebileceğini ve çatışmaların sınır hattından çok daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği uyarısında bulunuyor. Güney Lübnan halkı ise yıkılan evlerinin enkazı başında, uluslararası toplumun bu durdurulamaz şiddet sarmalına karşı somut bir adım atmasını bekliyor.