Moskova–Kabil Hattında Yeni Sayfa: Rusya ile Taliban Arasında Askeri-Teknik İşbirliği Anlaşması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya ile Afganistan’da fiili yönetimi sürdüren Taliban arasındaki ilişkilerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Taraflar, askeri-teknik işbirliğine yönelik bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın kapsamına ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla sınırlı ölçüde paylaşılırken, başlığın içeriği bölgedeki güvenlik dengeleri açısından yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Diplomasi ve güvenlik çevreleri, “askeri-teknik işbirliği” ifadesinin eğitim, bakım-onarım, yedek parça tedariki, sınır güvenliği ekipmanları ve çeşitli lojistik başlıkları kapsayabileceğine işaret ediyor. Afganistan’ın yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle zayıflayan güvenlik altyapısını yeniden organize etmeye çalıştığı, Rusya’nın ise Orta Asya hattında istikrarsızlık riskine karşı Kabil’le temaslarını artırdığı değerlendiriliyor.

Moskova cephesinde anlaşmanın öne çıkan gerekçesi, Afganistan kaynaklı tehdit başlıkları olarak sıralanıyor: sınır aşan silah ve uyuşturucu trafiği, radikal örgütlerin hareketliliği ve Orta Asya cumhuriyetlerine yönelik güvenlik kaygıları. Taliban yönetimi açısından ise uluslararası izolasyonun kısmen kırılması ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi hedefi öne çıkıyor.

Bununla birlikte, anlaşma bölgesel aktörlerde temkinli bir izleme sürecini de başlatmış durumda. Afganistan’a komşu ülkeler ve Batılı başkentler, Taliban ile yapılacak güvenlik temelli anlaşmaların sahadaki güç dengelerine etkisini yakından takip ediyor. Özellikle olası teknoloji ve ekipman transferlerinin niteliği, anlaşmanın uluslararası boyutta nasıl yankı bulacağını belirleyecek.

Uzmanlar, bu adımın iki tarafın birbirini resmen tanıması anlamına gelmeyebileceğini, ancak pratik işbirliğinin daha görünür hale geldiğini vurguluyor. Önümüzdeki dönemde anlaşmanın hangi başlıklarda somut projelere dönüşeceği ve uygulama takviminin nasıl şekilleneceği, Moskova–Kabil hattındaki yeni dönemin en kritik göstergeleri olarak görülüyor.