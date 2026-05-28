Trump’tan Dikkat Çeken Çıkış: “Ara Seçimleri Umursamıyorum”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da İran’la tırmanan gerilimin siyasi yansımaları tartışılırken, Başkan Donald Trump’tan Cumhuriyetçi Parti içinde yankı uyandıran bir açıklama geldi. Çarşamba günü yapılan Kabine toplantısında konuşan Trump, İran savaşı nedeniyle Cumhuriyetçilerin kasım ayındaki ara seçimlerde zorlanabileceği yönündeki yorumlara karşılık, “Ara seçimleri umursamıyorum” ifadesini kullandı.

Başkan’ın bu çıkışı, seçim atmosferinin giderek yoğunlaştığı bir dönemde parti stratejistlerinin ekonomi, enflasyon ve yaşam maliyeti gibi başlıklara odaklanmaya çalıştığı bir süreçte geldi. Cumhuriyetçi çevrelerde son haftalarda, dış politikadaki sert adımların seçmenin günlük ekonomik kaygılarının önüne geçmesinin seçim mesajını zayıflatabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyordu. Trump’ın sözleri ise bu endişeleri daha görünür hale getirdi.

Beyaz Saray kaynakları, Başkan’ın açıklamasının “kararlılık” mesajı taşıdığını ve dış politika kararlarının seçim takvimine göre şekillenmeyeceğini savunuyor. Yönetim cephesi, İran konusunda geri adım atmanın ABD’nin caydırıcılığına zarar vereceği görüşünde. Ancak Kongre kulislerinde aynı netlik yok. Bazı Cumhuriyetçi isimler, savaş söyleminin uzaması halinde bağımsız seçmenlerin ve banliyölerdeki orta sınıf seçmen kitlesinin partiye mesafe koyabileceğini düşünüyor.

Demokratlar ise Trump’ın ifadesini, yönetimin seçmenin ekonomik sıkıntılarından koptuğunun kanıtı olarak göstermeye başladı. Parti sözcüleri, Amerikalıların gündeminde yüksek fiyatlar, konut maliyetleri ve sağlık harcamaları varken Beyaz Saray’ın seçim etkisini önemsemeyen bir dil kullanmasının siyasi açıdan riskli olduğunu savunuyor.

Siyasi analistlere göre Trump’ın açıklaması, yalnızca bir tepki cümlesi değil; aynı zamanda seçim hesabından çok güç ve liderlik vurgusunu öne çıkaran siyasal tarzının yeni bir yansıması. Yine de İran merkezli gerilimin uzaması, enerji fiyatlarından kamuoyu algısına kadar birçok alanda Cumhuriyetçilerin seçim performansını doğrudan etkileyebilecek bir değişken olarak değerlendiriliyor. Kasım ayına giderken, dış politika ile iç siyasetin birbirine her zamankinden daha fazla bağlandığı bir döneme girildiği yorumları yapılıyor.