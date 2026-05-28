İran-ABD savaşında yeni aşama: Saldırılara karşı anında misilleme

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bölgesel güvenlik analistlerinin değerlendirmelerine göre, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin muharebe kabiliyetine dayanarak artık bölgede sabit bir denklem haline geldiği ifade ediliyor. ABD’nin de bu denklemin kolayca değiştirilemeyeceği sonucuna yaklaştığı yönünde bulgular bulunduğu aktarılıyor.

Kuveyt’teki üsse misilleme

Bu sabah erken saatlerde, Kuveyt’teki bir ABD askeri üssüne geniş çaplı bir füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlendiği bildiriliyor. Devrim Muhafızları’nın resmi açıklamasına göre, bu operasyonun Bandar Abbas’a yönelik gerçekleştirilen saldırıya bir yanıt olduğu belirtiliyor. Uluslararası medya kuruluşlarının aktardığına göre, Devrim Muhafızları bu operasyonu “tecavüze doğrudan yanıt” olarak tanımlamış ve bu tür tepkilerin devam edeceği konusunda uyarıda bulunmuş.

Yeni caydırıcılık doktrini: Anında misilleme kuralı

Bu olayı önceki birçok gerilimden ayıran temel unsurun, sadece operasyonun hacmi veya kullanılan silahların türü olmadığı, aynı zamanda taşıdığı siyasi ve güvenlik mesajı olduğu değerlendiriliyor. Gözlemciler, İran İslam Cumhuriyeti’nin, topraklarına yönelik herhangi bir doğrudan askeri eyleme karşı “anında misilleme kuralı”nı tesis etmeye çalıştığını; bunun bölgedeki caydırıcılık dengelerini yeni bir aşamaya taşıyabileceğini belirtiyor.

Geçmiş yıllarda birçok Batılı analistin, Tahran yönetiminin sınırlı saldırılar veya taciz edici eylemler karşısında dolaylı yolları veya gecikmeli tepkileri tercih ettiğine inandığı hatırlatılıyor. Ancak bugünkü yanıtın, Devrim Muhafızları’nın savunma ve operasyonel yapısının, doğrudan bir tehdit algılandığında hızlı ve kombine yanıtlar vermeye hazır olduğunu gösterdiği kaydediliyor. Bu tür yanıtların, aynı anda füze ve insansız hava aracı kapasitesini kullandığı ve İran’a yönelik herhangi bir askeri eylemin maliyetini artırmaya çalıştığı ifade ediliyor. Özellikle “üçüncü empoze savaşın” ardından bu hızın daha da güçlendiği gözlemleniyor.

Operasyonel koordinasyon ve stratejik mesaj

Gözlemcilerin en çok dikkatini çeken noktalardan birinin, bu yanıtın uygulanmasındaki operasyonel koordinasyon ve karar alma hızı olduğu belirtiliyor. Böyle bir operasyonun, sahadaki boyutlarından bağımsız olarak, “İran’a karşı maliyetsiz saldırı döneminin sona erdiği” ve herhangi bir askeri eylemin misillemeyle karşılaşabileceği yönünde net bir mesaj taşıdığı değerlendiriliyor.

Riskler ve yönetim

Bu sürecin devamının, özellikle Basra Körfezi ve Batı Asya’nın halihazırda önemli bir güvenlik kırılganlığıyla karşı karşıya olduğu bir ortamda, bölgede gerilimin yayılma riskini de artırdığı ifade ediliyor. Bununla birlikte, İran’ın caydırıcılık politikasını savunanlar açısından, bugünkü eylemin dengenin tesis edilmesi ve benzer saldırıların tekrarlanmasının önlenmesine yönelik bir girişim olarak görüldüğü aktarılıyor.

Analistler, bundan sonraki önemli noktanın, gerilimin bu yeni aşamasının nasıl yönetileceği olduğunu; bu aşamada yanıtların hızı, hesaplamaların hassasiyeti ve kriz yönetim kapasitesinin her zamankinden daha belirleyici olacağını vurguluyor.

ABD’nin kabullenişi ve emperyalist çifte standart

ABD’nin, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki hakimiyetini değiştiremeyeceğini kabullenmeye yaklaştığı yönündeki değerlendirmeler, bölgesel güç dengelerindeki değişimin bir göstergesi olarak okunuyor. Gözlemciler, ABD’nin kendi nükleer cephaneliği ve İsrail’in denetimsiz stokları varken İran’ın savunma kapasitesini hedef almasının, uluslararası toplumda giderek daha fazla sorgulandığını belirtiyor. Tarihsel olarak Irak ve Libya örnekleri hatırlatıldığında, bu tür baskı stratejilerinin geçmişte başarısız olduğu ve emperyalist müdahalelerin caydırıcılıkla karşılandığında geri adım atmak zorunda kaldığı değerlendiriliyor.